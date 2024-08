Rientro non proprio dei migliori per Gregorio Paltrinieri dopo i successi conseguiti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nuotatore è infatti attualmente ricoverato in ospedale – come raccontato da lui stesso sui social – per via di un infortunio rimediato durante i festeggiamenti dopo l’impegno olimpico.

“Mi sono rotto il gomito la sera della cerimonia di chiusura. Non a sventolare la bandiera però; quello è stato bello”, questa la didascalia di Gregorio Paltrinieri a corredo della foto che lo vede disteso sul letto d’ospedale e che inizialmente ha fatto tremare gli appassionati e fan dello sportivo. Fortunatamente è lui stesso a rassicurare sulle sue condizioni dopo l’infortunio rimediato durante i festeggiamenti per la chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. “Già operato, tornerò presto”.

Sicuramente una grana fastidiosa, ma l’infortunio rimediato da Gregorio Paltrinieri – ricoverato e già operato al gomito – sembra già un ostacolo pronto ad essere sormontato. Resta la gioia azzurra per un’altra rassegna olimpica vissuta da protagonista e che ha contribuito a migliorare non solo il palmarès personale ma anche il medagliere italiano da record alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nonostante la delusione della gara nella Senna, il nuotatore si è portato a casa bronzo e argento nei 1500 in stile libero.

