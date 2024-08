DIRETTA PALTRINIERI ACERENZA 10 KM NUOTO FONDO STREAMING, GRANDI SPERANZE AZZURRE ALLE OLIMPIADI PARIGI 2024 (OGGI 9 AGOSTO)

Le ragazze ieri ci hanno regalato un sorriso con il bronzo di Ginevra Taddeucci, oggi le aspettative potrebbero essere ancora più alte con la diretta Paltrinieri Acerenza della 10 km nuoto di fondo alle Olimpiadi Parigi 2024, in programma con inizio alle ore 7.30 di stamattina, venerdì 9 agosto, naturalmente nelle acque del fiume Senna, sede discussa per i timori su inquinamento e possibili rischi per la salute dei concorrenti. Ieri però le ragazze sono riuscite a gareggiare e allora adesso pensiamo a quello che potrebbero fare Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza.

Diciamolo senza troppi calcoli, la diretta Paltrinieri Acerenza della 10 km nuoto di fondo vedrà sicuramente gli Azzurri tra i protagonisti più attesi, in base ai rispettivi palmares. Gregorio Paltrinieri non ha bisogno di alcuna presentazione, è il nuotatore italiano più vincente di sempre ai Giochi olimpici e bronzo uscente nella 10 km, ma anche Domenico Acerenza ci ha regalato tantissime soddisfazioni in questi anni, entrambi sono fra i candidati più forti per il podio e anche per l’oro, ne varrà la pena di seguire fin dal primo mattino la diretta Paltrinieri Acerenza della 10 km nuoto di fondo…

PALTRINIERI ACERENZA 10 KM NUOTO FONDO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Paltrinieri Acerenza della 10 km nuoto di fondo avrà certamente spazio in chiaro, in particolare su Rai Due essendo l’evento principale del mattino (in alternativa c’è Rai Sport), mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video: sito e app di Rai Play gratis per tutti, per gli abbonati anche la piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY 10 KM NUOTO FONDO OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA PALTRINIERI ACERENZA 10 KM NUOTO FONDO: IL CONTESTO

Ci sono quindi grandi aspettative per la diretta Paltrinieri Acerenza della 10 km nuoto di fondo, la gara delle donne ha dato indicazioni significative, ad esempio sugli effetti che può avere la corrente del fiume nella gestione della gara. Gregorio Paltrinieri è il campione d’Europa in carica, avendo vinto la 10 km disputata a giugno a Belgrado, nel 2022 vinse i Mondiali a Budapest e fu di bronzo a Tokyo, questi sono i successi più significativi sulla distanza olimpica da quando il nostro capitano ha cominciato a dedicarsi con enormi soddisfazioni anche al nuoto di fondo in acque libere.

Al suo fianco, Domenico Acerenza è più di una semplice alternativa, con un argento mondiale e un oro europeo fino a questo momento come vette più alte della carriera e oggi un ruolo di “seconda punta” di lusso. La concorrenza è molto folta: dal tedesco Florian Wellbrock all’irlandese Daniel Wiffen che a sua volta si lancia in acque libere, i francesi Logan Fontaine e Marc-Antoine Oliver e gli ungheresi Kristof Rasovszky e David Betlehem tanto per citare i nomi più illustri, ma noi ci aspettiamo molto dalla diretta Paltrinieri Acerenza della 10 km nuoto di fondo…