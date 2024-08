Gregorio Paltrinieri è tra i campioni italiani saliti sul podio durante le Olimpiadi di Parigi 2024. A festeggiare con lui ci sono anche i genitori Luca Paltrinieri e Lorena Boccaletti che l’hanno seguito fino a Parigi per sostenerlo e incoraggiarlo. In particolare i genitori di Gregorio Paltrinieri hanno esultato quando il figlio è salito sul podio nei 1500 conquistando la medaglia d’argento. Proprio il padre Luca ha commentato così la medaglia d’argento del figlio: “quando abbiamo visto il suo sorriso sul podio mia moglie ha pianto, io no ma ero come mummificato. Gregorio è riuscito a raggiungere il suo obiettivo, è incredibile. Ha sempre e solo vent’anni….”.

Non solo, il padre di Gregorio ha anche aggiunto: “Lavoravamo a questa gara da un anno ed era tutto impostato su Sun, Greg doveva partire più piano”. Luca Paltrinieri ha visto il talento del figlio sbocciare e crescere e diventare olimpico, visto che è responsabile della piscina di Novellara dove il figlio si è allenato per anni.

Gregorio Paltrinieri e il rapporto con i genitori

Gregorio Paltrineri, che detiene i titoli di campione del mondo in carica dei 1500 m in vasca corta e degli 800 m in vasca corta e campione europeo in carica nella 10 km in acque libere, si è contraddistinto anche durante le Olimpiadi di Parigi 2024 regalando una performance importante che gli è valsa la medaglia d’argento nei 1500 metri. “Per un motivo che non dipendeva da lui poteva cambiare tutto, ma Greg è stato molto bravo a cambiare strategia sul momento e questo aggiunge ancora più soddisfazione alla vittoria” – ha detto il padre Luca commentando la medaglia d’argento.

Il campione di nuoto, il Nettuno d’Italia, non si è mai tirato indietro quando ha preso un impegno e quando c’era da portarlo a termine. Con costanza, forza e determinazione è sempre riuscito a portare a casa il risultato come ha raccontato il padre: ” Greg è questo!! Bisogna lasciarlo fare… però non viene, mai, meno agli impegni che si assume nei confronti di niente e di nessuno”.