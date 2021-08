Grenier al Napoli?/ Calciomercato news, proposto l’ex romanista ora svincolato

CALCIOMERCATO NEWS, CLEMENT GRENIER AL NAPOLI

I partenopei cercano da tempo un elemento da aggiungere al proprio centrocampo per migliorare l’organico ed in questo senso nelle ultime ore si parla molto della possibilità di vedere Clément Grenier al Napoli. Attualmente svincolato, il trentenne Grenier ha giocato lo scorso anno nel Rennes e vanta un’esperienza in Serie A con la Roma tra il gennaio ed il giugno del 2017. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, il francese classe 1991 sarebbe stato direttamente proposto agli azzurri sebbene il direttore sportivo Giuntoli preferirebbe trattare altri profili. Il nome di Grenier potrebbe dunque non convincere totalmente il Napoli che avrebbe bisogno di rimpiazzare il suo connazionale Tiémoué Bakayoko, ritornato al Chelsea dopo il prestito dello scorso anno e secondo i rumors molto vicino a tornare al Milan in caso di partenza dai londinesi.

Calciomercato Napoli/ Spalletti: "Insigne e Manolas? Spero di averli a disposizione"

CALCIOMERCATO NEWS, L’EX ROMA NON SEMBRA CONVINCERE

Le chances che l’approdo di Clément Grenier al Napoli possa verificarsi realmente potrebbero dunque non essere poi così tante. Nella passata stagione Grenier è stato in grado di collezionare quattro reti ed ha fornito tre assist vincenti per i suoi compagni in 28 apparizioni complessive tra campionato e Champions League con la maglia del Rennes. La soluzione relativa a Grenier potrebbe a questo punto essere solo un’opzione da cogliere negli ultimi giorni della finestra di calciomercato in corso.

