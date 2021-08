CALCIOMERCATO NAPOLI/ Incontro per il rinnovo di Politano, problemi per Olivera

CALCIOMERCATO NAPOLI, INCONTRO PER IL RINNOVO DI POLITANO

In casa Napoli il tormentone di calciomercato relativo al rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne non è l’unico prolungamento su cui si starebbe lavorando. Nelle scorse ore è infatti emerse l’indiscrezione riguardante l’incontro avvenuto tra i dirigenti del club partenopeo e l’entourage di Matteo Politano, il cui contratto è attualmente in scadenza nel giugno del 2024. Protagonista lo scorso anno con 12 reti e cinque assist vincenti forniti ai suoi compagni, il ventottenne Politano è un pupillo del nuovo allenatore Luciano Spalletti e stando a quanto rivelato da Sky Sport durante Calciomercato l’Originale, i contatti tra le parti sarebbero stati positivi. Il margine per ottenere un adeguamento di stipendio sarebbero quindi buoni per Politano che tornerà a parlare con il Napoli più avanti, magari a sessione di mercato conclusa.

CALCIOMERCATO NAPOLI, OLIVERA RESTA LONTANO

La dirigenza del Napoli sta lavorando in questa fase del calciomercato estivo al fine di completare l’organico da mettere a disposizione di mister Luciano Spalletti per la stagione che sta per cominciare ufficialmente. Nello specifico agli azzurri sarebbe utile avere un nuovo terzino sinistro da poter alternare nel corso della stagione al portoghese Mario Rui, aspettando Ghoulam il cui rientro potrebbe avvenire dopo la sosta, ed uno dei nomi più caldi accostati ai partenopei nelle scorse ore in questo senso è quello di Mathias Olivera, di proprietà del Getafe. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, gli spagnoli non sarebbero intenzionati ad accettare la richiesta di prestito formulata dal Napoli, puntando piuttosto a cederlo a titolo definitivo per non meno di dieci milioni di euro. Una somma questa che gli azzurri avrebbero però bisogno di reperire dalla cessione di un calciatore e rimane quindi in piedi la possibilità che Kostas Manolas possa andare all’Olympiacos. Partito il greco, si cercherà pure un altro centrale di difesa con Senesi e Rugani in cima alla lista dei candidati.

