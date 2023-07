Greta, chi sceglie tra Manuel e Mirko a Temptation Island 2023?/ Le sue attenzioni sono tutte per…

Greta conquista Mirko e Manuel: la tentatrice al centro di un “triangolo amoroso” a Temptation Island 2023

Greta è la single tentatrice di Temptation Island 2023. La bellezza della ragazza non è passata affatto inosservata all’interno del reality show dei sentimenti di successo di Canale 5 visto che ha attirato l’attenzione di due fidanzati: Mirko e Manuel. Tra i due la tentatrice è orientata verso Mirko con cui sta trascorrendo sempre più tempo all’interno del villaggio dei fidanzati diventando la sua confidente. Tra i due è scattata una forte curiosità e proprio Mirko, fidanzato di Perla, non nasconde con i compagni d’avventura di iniziare a provare un certo interesse e curiosità verso la single. Non solo, anche Manuel è interessato alla bella tentatrice, ma Greta sembrerebbe essere interessata al fidanzato di Perla.

Nelle ultime puntate Mirko si è confidato con lei raccontandole dettagli molto intimi e privati della sua vita: dal rapporto con la madre a quello con la fidanzata Perla. “Non parlo con mia madre da quattro anni. Mi sono abituato, mi fa soffrire questa cosa. Ha quasi scelto lei per me, quindi non si è creato neanche un grande rapporto tra di loro. Non voglio darle la colpa, ha totalmente ragione Perla. Io faccio viaggio dove piango da solo, però se parliamo di questi discorsi entra in gioco la sua sofferenza e io reprimo la mia” – confessa il ragazzo, ma Perla dopo aver ascoltato le sue parole precisa: “Non si parla di sciocchezze, è libero di fare ciò che vuole, gli ho sempre detto se prendi altre scelte, io me ne vado”.

Greta e Mirko, nuova coppia di Temptation Island 2023?

Mirko e Greta sempre più complici a Temptation Island 2023. Il fidanzato di Perla arriva a darle perfino la sua felpa facendo ingelosire la fidanzata. “Da quello che sto vedendo, lui non ha le palle di essere sincero. Non me lo aspettavo, parla dei problemi importanti, vedo imbarazzo, attenzioni, la felpa, il profumo. Non riesco a metabolizzare” – è la reazione di Perla delusa nel vedere il fidanzato sempre più vicino alla single Greta.

Intanto la single sembra apprezzare le attenzioni di Mirko che confessa ai ragazzi: “a livello empatico sono riuscito a tirare fuori delle cose che non sono mai riuscito a tirare fuori con nessuno”.

