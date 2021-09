Greta Ciurlante, Mirall/ Musica nel dna, progetto solista e.. (Festival Castrocaro)

C’è anche Greta Ciurlante tra i concorrenti finalisti del Festival di Castrocaro 2021. Greta, in arte Mirall, vuole cullare un sogno importante e portare a casa una vittoria ambitissima. Ne sarebbe felice la sua famiglia, di musicisti, che ha tramandato in lei la passione per questa arte. Fin da ragazzina Greta Ciurlante ha collezionato collaborazioni di prestigio, con musicisti della scena jazz e soul, sia in veste di cantante e autrice.

Ha inoltre collaborato con i Q Proj (Vince Bramanti, Andrea Cozzani e Dario Carli) prendendo parte all’album “New Breeze”, con il coinvolgimento dell’artista portoricano Efrain Toro, percussionista di artisti importanti del panorama musicale come Stan Getz, George Benson, Kiss e molti altri. Benché Greta Ciurlante sia ancora giovane, sono parecchie le collaborazioni e i progetti intrapresi nel corso di quest’ultimi anni.

Greta Ciurlante, la sfida da solista

Greta Ciurlante, finalista questa sera al Festival di Castrocaro 2021, vanta parecchie collaborazioni nel corso della sua carriera. Prima di intraprendere la sfida da solista ha scritto alcuni brani per la big band White Orcs, in seguito ha l’onore il piacere di duettare con Tony Momrelle della storica band inglese Incognito.

Nel 2017 la giovane artista viene selezionata da Massimiliano Pani come voce portante di un suo spettacolo sulla storia della musica italiana. Da qui in avanti conosce Piero Frassi, Gabriele Evangelista e Bernardo Guerra per il progetto “Mirall Circles”, un album uscito ormai tre anni fa. Nel frattempo la Ciurlante si avvicina sempre più al pop, restandone ammaliata. Decide così di iniziare il suo percorso da solista, coi primi singoli intitolati “Il primo della lista” e “Un chicco di caffè”.

