Greta Giordano/ Video, energia e spettacolo (#TeamElettra, The Voice 2019)

Greta Giordano è pronta per giocarsi le sue carte anche nella semifinale di The Voice of Italy, dopo aver superato la battle. E una giovanissima ragazza di appena diciotto anni nata a Caserta e residente a Pignataro Maggiore. Nonostante la sua tenera età si è già vista in tv con la trasmissione I Fatti Vostri, in cui ha cantato e fatto appunto la sua prima esperienza televisiva. Si è presentata alle blind audition del Talent Show di Rai 2 condotto da Simona Ventura The Voice of Italy col famosissimo brano Canto (anche se sono stonato) di Lelio Luttazzi ma nella versione di Mina, stupendo tutto il pubblico in primis per la sua entrata riluttante e per la successiva grinta che è riuscita a mettere all’interno della sua esibizione. La sua voce infatti ha colpito soprattutto la giovane giudice bolognese Elettra Lamborghini, che l’ha voluta nel suo team considerandola all’altezza dell’interprete originale del pezzo che ha portato e uno dei talenti più forti dell’edizione. La giudice infatti, dopo averla avuta vinta sui quattro colleghi Morgan, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio, ha riconfermato la sua preferenza per Greta nella selezione dei sei cantanti (a partire dai quattordici iniziali) da portare nella puntata delle battles. Clicca qui per rivedere l’esibizione della diciottenne durante le audizioni con le poltrone rosse.

Greta Giordano: la sfida con Tahnee Rodriguez

Durante la puntata del 28 maggio di The Voice of Italy, invece, Greta Giordano ha sfidato la collega di team Tahnee Rodriguez con un duetto all’insegna di Woman Like Me delle Little Mix con Nicky Minaj. Le due donne hanno cacciato fuori una grinta eccezionale e la stessa coach si è trovata in difficoltà nella scelta: alla fine però Elettra ha preferito ancora una volta Greta e la sua bellissima voce perché, nonostante il prezzo fosse più adatto alla sua sfidante, è riuscita a cacciare le unghie. Non molto d’accordo il giudice ex cantante dei Bluevertigo Morgan che ha visto Tahnee più centrata e l’altro collega rapper che non ha preferito nessuna delle due perché incerte nelle parti rappate. Insomma, vera energia e spettacolo nelle esibizioni del team Elettra, per rivedere la battle tra le due giovani basta andare cliccando qui.

Le esibizioni alle Blind

