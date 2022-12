Greta Menchi azzannata al volto da un cane/ Paura per youtuber: “Denti come bisturi”

La youtuber Greta Menchi ha vissuto momenti di grande paura nelle scorse ore. La 27enne, infatti, è stata azzannata al volto da un cane e ha deciso di condividere l’esperienza traumatica con i suoi follower mediante le Instagram Stories: “Ieri sera mi ha morso un cane, non vi so dire che razza fosse. Sappiate solo che ha dei denti che sono dei bisturi. In un secondo mi ha tagliato tutto qua”, ha asserito, mostrando la parte sinistra del naso, totalmente nascosta allo sguardo degli utenti dai cerotti.

Il racconto di Greta Menchi è proseguito così: “Sono corsa al pronto soccorso, perché non riuscivo a capire neanche il danno. Solo che sentivo con la lingua che dietro era tutto aperto. Mi hanno suturato dentro: di solito per gli incidenti legati agli animali, per il rischio di infezioni non si mettono i punti, però a me li hanno messi. E stamattina mi hanno rimandato al Sant’Eugenio per parlare con un chirurgo plastico per capire perché il naso è tutto aperto e ora vediamo un attimo che mi dicono. Vabbè che ve devo dì… Un film la mia vita!”.

GRETA MENCHI AZZANNATA AL VOLTO DA UN CANE: “STO BENE, MA…”

Successivamente, in un’altra “storia” social Greta Menchi ha sottolineato che “poteva andare peggio… Comunque giusto per non far preoccupare le persone, è tutto ok, spero che non mi mettano i punti là fuori. Poi la cicatrice ci sarà, ma, grazie al cielo, non so quale angelo custode mi abbia protetto, non è che il cane abbia tirato o strappato via… È andata bene. Nella follia è andata bene”.

Anche se, nell’ultimo aggiornamento, Greta Menchi è stata costretta a ritrattare questa affermazione: “Mi rimangio tutto quello che ho detto nelle storie precedenti. O, perlomeno, che non era tutto aperto. Mi hanno ricucito per un’ora e mi hanno messo una cifra di punti!”.

