Greta Rossetti ancora innamorata di Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023?/ “Il sentimento c’è, però…”

Al Grande Fratello 2023 il topic è senza dubbio la relazione turbolenta tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, al netto della vicinanza all’ex fidanzata del concorrente: Perla Vatiero. Le ultime querelle hanno portato la coppia a separarsi; un muro di dubbi e di orgoglio che da un confronto all’altro non sembra ancora vicino a crollare che sia in positivo o in negativo.

Nel corso della 24a puntata del Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini ha incalzato tutti i protagonisti del “triangolo” ma in particolare, separati dal resto della Casa, ha voluto nuovamente indagare sul rapporto tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti. Prima di passare la parola al concorrente, il conduttore ha chiesto direttamente all’ex tentatrice se non fosse maturata troppo presto la scelta di chiudere la sua storia con Mirko Brunetti

“Punto messo troppo in fretta? Non lo so, il sentimento c’è ancora e gliel’ho detto però quello che ho visto mi ha fatto tanto male, non sono convinta al 100% che lui non provi qualcosa per Perla. Non ho risposto per orgoglio o perché non so rispondere? Entrambe…”. Queste le parole di Greta Rossetti che, rispetto alla durezza degli ultimi giorni, è sembrata più leggera e spensierata rispetto alla possibilità di riaprire i discorsi sentimentali con Mirko Brunetti.

Dopo le parole di Greta Rossetti, delusa ma evidentemente coinvolta, la palla è passata a Mirko Brunetti. Quest’ultimo è stato in un certo senso rimproverato da Cesara Buonamici sul concetto di intimità affrontato dal concorrente e riferito al rapporto con Perla Vatiero. “Io parlavo del concetto di casa dove alcune cose con Perla mi vengono naturali. Io mi metto nei suoi panni, lei si è resa conto che qui è tutto diverso rispetto a fuori anche nel vivere certi momenti con spensieratezza. Con Perla ho cercato di ristabilire un equilibrio per evitare che tutto diventasse troppo pesante…”

