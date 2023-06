Greta Rossetti, chi è la tentatrice di Temptation Island 2023/ Volto di Sportitalia, fiamma di un ex tronista

Greta Rossetti, chi è la tentatrice di Temptation Island 2023, conduttrice di Sportitalia

Tra le tentatrici di Temptation Island 2023 figura un unico volto già noto al pubblico ed è quello di Greta Rossetti. Volto di Sportitalia, della quale è una delle conduttrici, Greta ha 24 anni ed è di Melzo, provincia di Milano. Sta iniziando a lavorare nel settore della contabilità ma è anche un’influencer. Su Instagram conta infatti ben 150mila follower.

Greta Rossetti è però nota al gossip per una presunta relazione con un noto ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Eugenio Colombo, ex copagno di Francesca Del Taglia e padre dei suoi due figli Brando e Zeno. I due avrebbero avuto una storia, come riportato dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza.

Greta Rossetti e l’indiscrezione sulla storia con Eugenio Colombo

Proprio i due nomi del gossip, qualche tempo fa, rivelarono il seguente retroscena su Greta Rossetti ed Eugenio Colombo: “Greta veniva dal mio stesso parrucchiere e diceva che aveva avuto la storia con Eugenio solo perché così aveva visibilità e si sarebbe fatta strada nel mondo dello spettacolo (quello che lei desiderava), in pratica lo usava per questo motivo, e disse anche che per lei lui era grande e con una famiglia alle spalle, quindi figurati se ci avrebbe mai fatto qualcosa di serio.”

Stando alla pungente indiscrezione, Greta avrebbe un forte desiderio di visibilità, che potrebbe essere colmato proprio grazie a questa nuova avventura come tentatrice a Temptation Island 2023. Riuscirà a tentare uno dei fidanzati di questa edizione?

