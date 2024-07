Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sono davvero in crisi? La foto di lei dopo Temptation Island 2024 scaccia i rumor

Oltre alle coppie concorrenti, Temptation Island 2024 ha avuto nel mirino anche il conduttore Filippo Bisciglia e la sua storica compagna Pamela Camassa. Sì, perché nel pieno dell’edizione, Alessandro Rosica ha lanciato l’indiscrezioni di una presunta crisi tra Filippo e Pamela, causata da tradimenti del conduttore ‘tra Roma e Milano’. Un’indiscrezione che non ha trovato replica diretta da parte dei due protagonisti, se non una risposta di Filippo Bisciglia in un’intervista di pochi giorni dopo.

In quell’occasione, il conduttore di Temptation Island 2024 ha ammesso di essere sempre stato serio nelle sue relazioni amorose, facendo intendere che il tradimento non è nella sua indole. Nessuna parola, però, da parte di Pamela Camassa, che ha deciso di rompere il silenzio solo a programma concluso.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia innamorati a Temptation Island 2024

La sua risposta alle voci di crisi e di presunto tradimento di Filippo Bisciglia ai suoi danni arriva con una foto pubblicata su Instagram. Parliamo della consueta foto di rito che Filippo e Pamela pubblicano alla conclusione di Temptation Island e che li vede seduti sul famoso tronco del programma, quello dove avvengono i falò di confronto per le coppie concorrenti. Nella foto pubblicata oggi, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si abbracciano e sorridono felici all’obiettivo, prova tangibile del fatto che i due sono sereni e che nessuna crisi di coppia li ha allontanati come si è invece vociferato nelle scorse settimane.