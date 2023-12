Greta Rossetti chiude con Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023/ “Abbiamo voltato pagina”

Greta Rossetti chiude il rapporto con Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023

Stavolta sembra davvero finita la storia tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti. I due concorrenti del Grande Fratello 2023, che erano usciti insieme da Temptation Island nei mesi scorsi, hanno posto la parola fine alla loro relazione in via ufficiale. Nessun ripensamento, questa volta Greta Rossetti ha deciso seriamente di chiudere la storia con con l’ex fidanzato, che nel frattempo è tornato ad avvicinarsi alla sua ex Perla Vatiero. Niente da fare dunque per quei pochi che speravano in un ritorno di fiamma tra i due.

Rosanna Fratello attacca Anita Olivieri al Grande Fratello 2023/ "Atteggiamento infantile". Cosa è accaduto

E chissà che nel futuro di Mirko non possa esserci spazio per qualche altro colpo di scena. “Si ci siamo chiariti, abbiamo voltato pagina. Troppe cose, troppe parole, troppi fatti… troppo tutto. Poi mi sarebbe rimasto quell’amaro di non essere riuscita anche con lui… poi sono contenta che ci siamo chiariti, che non ho sensi di colpa, avevo il senso di colpa che ci eravamo lasciati per causa mia, entrando qua dentro i primi tre giorni in cui ci siamo riavvicinati mi sentivo ancora in colpa, oggi ho capito che non sono io” le parole di Greta Rossetti che ha spiegato come sono andate le cose nel corso di un dialogo con Massimiliano Varrese.

Anita Olivieri eliminata dal Grande Fratello 2023? / Cosa dicono i sondaggi temporanei

Grande Fratello 2023, Greta Rossetti in lacrime per Perla

Greta Rossetti si è soffermata sulla fine della sua relazione con Mirko Brunetti con Massimiliano Varrese. L’attore ed ex interprete della fiction Carabinieri ha provato a spiegare il suo punto di vista, ammettendo di aver compresola decisione di Greta sull’ex fidanzato, che appare ancora attratto da Perla Vatiero: “Lo so è dura, ma io ci vedo comunque qualcosa di positivo in questa cosa qua, ti sta facendo bene stare qua e forse fa bene a tutti e tre ti dirò, perché quando affronti le cose di faccia… sì fuori saresti impazzita e sarebbe stato un misunderstanding continuo, proprio anche il rapporto personale, capito… Hai modo di sviscerare bene nel profondo, passare sopra alle incomprensioni.Io penso che quando accadono queste cose non bisogna mai cercare la colpa nell’altro o in se stessi, bisogna analizzare le cose e capire qual è la causa e prenderne consapevolezza”.

Morto Ryan O'Neal a 82 anni/ Ha recitato in Love Story e Peyton Place

La stessa Greta Rossetti in questi giorni ha pianto vedendo star male Perla Vatiero, ormai sua ex rivale in amore e che ha ritrovato nella casa del Grande Fratello 2023: “Non devo pensare alla sofferenza di Perla perché non è dovuta a me ma a lui. So che da fuori sembro menefreghista ma io che ci posso fare?”











© RIPRODUZIONE RISERVATA