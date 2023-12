Greta Rossetti choc su Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023/ “Voleva un figlio con me, ecco la verità”

Greta Rossetti aggiunge dettagli inediti sulla sua relazione con Mirko Brunetti: le “verità pesanti” svelate a Perla

Nella puntata di ieri sera, sabato 9 dicembre, Mirko Brunetti è stato definitivamente eliminato dalla casa del Grande Fratello 2023. Un verdetto che non sembra aver destabilizzato più di tanto Greta Rossetti, la quale dopo la sua uscita ha rivelato dettagli inediti e inaspettati sulla loro “relazione” di qualche tempo fa. Parlando con i suoi compagni di avventura, Greta ha ammesso di sentirsi più leggera dopo l’uscita di Mirko e, come se non bastasse, dopo qualche ora l’ex tentatrice ha deciso di vuotare il sacco sul loro rapporto, spiegando che, fin dal suo ingresso, il ragazzo voleva riavvicinarsi a lei ma si sentiva bloccato dalla presenza di Perla.

Proprio a Perla, la showgirl, ha promesso che in futuro le avrebbe raccontato la verità su alcune cose “pesanti” che Mirko avrebbe fatto prima di entrare nella casa. Tuttavia, la Rossetti non è riuscita ad attendere così a lungo, infatti ha vuotato il sacco sulle molteplici promesse che le avrebbe fatto Mirko.

La rivelazione choc di Greta Rossetti: “Mirko Brunetti voleva un figlio da me”

“Mi diceva cose come ‘andiamo a convivere così ti dimostro che sei la donna della mia vita’ o ‘io farei un figlio con te ora’ “, ha raccontato Greta al Grande Fratello 2023. “Ed è successo. Lo posso giurare su mia madre”, ha raccontato Greta, facendo intendere di aver provato ad avere un figlio nel corso dei pochi mesi in cui sono stati insieme.

Le rivelazioni della Rossetti, naturalmente, hanno scatenato il putiferio sul web, con il triangolo amoroso che si arricchisce di nuovi elementi. A questo punto, resta da capire se Mirko Brunetti deciderà di replicare e dire la sua versione sulla storia con l’ex tentatrice o se andare oltre.

