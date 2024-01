Greta Rossetti contro i gieffini dopo il lutto di Beatrice Luzzi/ “Non stanno male per lei altrimenti…”

Greta Rossetti smaschera i concorrenti del Grande Fratello 2023

Greta Rossetti critica l’atteggiamento degli altri concorrenti del Grande Fratello 2023 dopo l’uscita di Beatrice Luzzi che ha dovuto lasciare la casa per la morte del padre. Di fronte al lutto che ha colpito la Luzzi, alcuni concorrenti come Marco Maddaloni, hanno sottolineato la necessità di rimandare la festa per il compleanno di Massimiliano Varrese. Un’ipotesi che, tuttavia, hanno prontamente escluso sia Anita Olivieri che Paolo Massella. “No! Sì fa eccome, è il suo compleanno!” sono state le parole dei due gieffini. Alla fine, la festa c’è stata ma senza grandi festeggiamenti.

Stefano Miele soffre l'assenza di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ "Ho pensato a lei oggi perché..."

Durante la serata, diversi concorrenti sono apparsi tristi e sconsolati al punto che Fiordaliso si è chiesta il motivo di tale atteggiamento ipotizzando anche che il tutto fosse dovuto alla situazione di Beatrice. Greta, però, ha espresso la propria opinione svelando i motivi per i quali la tristezza dei compagni non sia dovuta affatto al lutto della Luzzi.

Massimiliano Varrese commuove i compagni al Grande Fratello: "In ognuno di voi un pezzo di me"/ Ma sul web…

Le parole di Greta Rossetti

Di fronte all’atteggiamento di alcuni concorrenti, Fiordaliso, parlando con Greta Rossetti, ha detto: “Non so come mai stanno così giù. Gliel’ho chiesto e non mi hanno dato una risposta. Dici per il fatto di Bea? Spero, ma oddio… perché ieri no e oggi sì? Penso che sia per il fatto di Bea sì. Dai, magari ieri no, ma ci vuole tempo per elaborare. Le senti dopo le cose, senti il peso del fatto che… spero che non sia che stanno giù perché non abbiamo potuto festeggiare Max. Anche lui mi sembra che abbia capito“.

Greta, però, non si è detta d’accordo: “Onestamente no, non mi sembra che sia per Bea. Anche perché se era per questo motivo stavano così anche ieri sennò che fanno vanno a scoppio ritardato? Per questo ti dico che non mi pare sia questo“.

Vittorio Menozzi triste per Beatrice Luzzi, frase di Paolo Masella scatena l'ira del web/ "Insensibile!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA