Greta Rossetti contro tutti al Grande Fratello?/ “Creano liti per fare dinamiche, atteggiamenti che non…”

Greta Rossetti contro tutto: “Vedo cose che non mi piacciono”

Greta Rossetti è entrata un po’ in sordina nella casa del Grande Fratello; nelle prime settimane, infatti, la sua presenza era quasi del tutto vincolata alle dinamiche con Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Con il tempo, però, l’ex tentatrice si sta dimostrando una concorrente molto valida e soprattutto attenta. Chiacchierando con Vittorio Menozzi, l’influencer ha smascherato gli atteggiamenti di alcuni dei suoi inquilini che, a detta sua: “Dicono delle cose davanti e dietro ne fanno altre. Poi creano liti per fare dinamica…”

Letizia Petris è innamorata di Paolo Masella al Grande Fratello 2023/ “Se continuiamo così…”

Rossetti, come riporta Novella 2000, ha dichiarato: “Adesso mi hanno chiesto perché sto con te? Ti limita questa cosa e innervosisce. Sono calma e buona, porto pazienza. Poi se mi parte… ed è da stamattina. Monia non è, sono altri atteggiamenti che non mi piacciono in generale. Vedo cose che succedono che non mi piacciono. Sono vera e magari è sbagliato per stare qui, dove devi creare dinamiche pur di. Io so cosa passa fuori e so chi passa bene e chi no. Ma anche se passasse bene non riuscirei”.

Federico Massaro si dichiara ad Anita Olivieri ma lei lo rifiuta/ "Ho qualcuno che mi aspetta fuori"

Loro sono belli così Greta: nn mi va di aver discussioni futili, per creare dinamiche..mi piace stare tranquilla ! Vittorio : io evito o semmai cerco di calmare le acque!#GrandeFratello #Fillers #vittosetti #vittoriners pic.twitter.com/eQ0fwqCYRT — Monky – ♣️♥️♠️♦️- (@blackmambamonky) January 8, 2024

Greta Rossetti contro i gieffini a difesa di Beatrice Luzzi: le sue parole

Greta si è avvicinata molto a Beatrice Luzzi durante il suo percorso nella casa. L’ex tentatrice si è anche dimostrata una delle poche persone a dimostrare empatia e sensibilità per la perdita dell’attrice. Durante l’uscita di Beatrice, infatti, molti non si sono per nulla preoccupati pensando solo a divertirsi.

Grande fratello, squalifica concorrenti in arrivo?/ Un clamoroso video desta il sospetto: la previsione web

Di fronte all’atteggiamento di alcuni concorrenti, Fiordaliso, parlando con Greta Rossetti, ha detto: “Non so come mai stanno così giù. Gliel’ho chiesto e non mi hanno dato una risposta. Dici per il fatto di Bea? Spero, ma oddio… perché ieri no e oggi sì? Penso che sia per il fatto di Bea sì. Dai, magari ieri no, ma ci vuole tempo per elaborare. Le senti dopo le cose, senti il peso del fatto che… spero che non sia che stanno giù perché non abbiamo potuto festeggiare Max. Anche lui mi sembra che abbia capito“. L’influencer ha replicato: “Onestamente no, non mi sembra che sia per Bea. Anche perché se era per questo motivo stavano così anche ieri sennò che fanno vanno a scoppio ritardato? Per questo ti dico che non mi pare sia questo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA