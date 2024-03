Greta Rossetti due di picche a Sergio al Grande Fratello? “Non riesco ad andare oltre”/ Letizia: “Ti capisco”

Greta Rossetti dubbi su Sergio D’Ottavi: “Ho dei limiti con lui”

Greta Rossetti ha sempre più dubbi sulla nascente storia con Sergio D’Ottavi, verso cui nutre un interesse che non riesce del tutto a decollare. Letizia Petris ha voluto dare dei consigli all’ex tentatrice che ha ammesso di avere dei limiti che le impediscono di viversi serenamente la relazione al Grande Fratello.

“Anche ieri in puntata, io lo so che è stata fatta con carineria, quelle frasi mi hanno messo pressione. Io lo so, mi sento che ho delle responsabilità perché lui è una persona libera a differenza mia. Il mio limite con Sergio non sono i fan, è più una cosa mia di come mi sento. Non sto bene ora […] Lui le sa le cose, ci parlo. Tra noi fisicamente non manca niente, ma mentalmente io ci sono per metà. Finché non supero le cose che mi fanno tanto male non riesco ad andare oltre. È un mese in realtà che ci siamo avvicinati così tanto…” ha affermato Greta.

Letizia Petris consiglia Greta Rossetti sulla relazione con Sergio

Greta Rossetti si confidata con Letizia Petris in merito alla nascente relazione con Sergio; la fotografa ha voluto dare alcuni consigli all’amica per viversi più serena la storia nata al Grande Fratello.

“Non hai nessuno che ti corre dietro. Hai delle cose anche te nella tua vita che devi metabolizzare, tu sei entrata qua dentro che avevi Mirko nella tua vita…entri, tutto il casino con Perla e Mirko, il triangolo che non finiva. Mirko esce, inizi a pensare al tuo ex Pier…non fartene una colpa. Io mi rivedo molto in questa situazione. Avevo una confusione immensa che non sapevo dove sbattere la testa. Ti capisco. Arriverai, ma datti il tempo. Io credo in voi due, Sergio potrebbe darti la stabilità che cerchi” ha affermato Petris. Nelle ultime ore, però, anche la mamma dell’ex tentatrice ha commentato l’avvicinamento tra la figlia e il concorrente.

