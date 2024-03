Mamma Greta Rossetti stronca la storia con Sergio al Grande Fratello/ “E’ molto confusa si sta adattando”

Mamma di Greta Rossetti non approva l’avvicinamento a Sergio

Il Grande Fratello sta per terminare e i telespettatori cominciano a domandarsi quali sono i rapporti che dureranno anche dopo la fine del reality show. L’attenzione si è spostata a Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi il cui rapporto non sembra decollare.

A commentare l’avvicinamento della figlia al concorrente la madre dell’ex tentatrice, Marcella Bonifacio: “Penso che è normale, non ha altre scelte. Quindi si sente in una nicchia, lui fa il gentiluomo… Pensa che fuori il mondo non esiste più. Non penso che Greta stia recitando, penso che sia ovattata, molto confusa. E’ come se fosse l’ultimo uomo sulla faccia della terra, diciamo si sta adattando quando fuori c’è un mondo. Io la penso così, perché comunque sono tutti giocatori lì dentro. E detto sinceramente, andate a guardarvi precedentemente cosa ha fatto e come ha fatto ad avvicinarsi a Greta” ha dichiarato la donna.

Greta Rossetti rifiuta Sergio D’Ottavi? Le sue parole

“Tra noi fisicamente non c’è niente che non va, è mentalmente, perché io ci sono per metà, ci sono cose che mi fanno tanto male e non riesco ad andare avanti” ha dichiarato Greta Rossetti descrivendo il rapporto con Sergio D’Ottavi. L’ex tentatrice ha sempre dichiarato di sentirsi bloccata nei confronti del concorrente.

Durante l’ultima diretta, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici hanno chiesto chiarimenti da parte di Greta che ha risposto: “Sicuramente quella settimana mi hanno influenzato un po’, però ci sono altre cose personali. Sto cercando di lasciarle un po’ andare e ci sto riuscendo”. La storia, dunque, non sembra decollare proprio a causa dell’influencer: le cose cambieranno?

