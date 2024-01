Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, nata nuova coppia Grande Fratello 2024?/ Fiordaliso: “Lui è cotto, lei…”

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, sta nascendo una nuova coppia al Grande Fratello 2024? Fiordaliso non ha dubbi

Al Grande Fratello 2024 coppie vere o presunte nascono in continuazione e l’ultima in ordine di tempo potrebbe nascere a breve. Sta nascendo una storia d’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? Stando ai pensieri di Fiordaliso non ci sarebbero dubbi, lo sportivo è cotto dell’ex volto di Temptation Island mentre lei dopo l’iniziale tentennamento potrebbe cedere. Ed delle sue insunuzioni la cantante prima di parlarne con la diretta interessata ha rivelato: “A Sergio gli piace Greta e secondo me a Greta potrebbe piacere.”

Fiordaliso, poi, a Greta Rossetti ha espresso la sua convinzione che Sergio D’Ottavi abbia una cotta per lei: “Tu gli piaci ma non sa come fare. E’ stato con una donna più grande per tanto tempo quindi non sa da dove iniziare. Non è abituato, si vede.” A questo punto la ragazza, pur ammettendo di non provare alcun sentimento forte per il nuovo arrivato, ha aggiunto che lei non ha un prototipo fisso ed ideale di ragazzo e quindi anche Sergio D’Ottavi potrebbe piacerle. Insomma, nascerà una nuova coppia, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti al Grande Fratello 2024?

Greta Rossetti è attratta da Sergio D’Ottavi? La concorrente al Grande Fratello 2024 a domanda diretta di Fiordaliso ha risposto di no ma non esclude che in futuro possa cambiare idea: “A me o scatta subito, con il colpo di fulmine, o non mi scatta. Non le sa giocare le sue carte…Ci devi saper fare. Non è che mi fai lo sguardo, mi fai la battutina…Con Sergio non è scattata questa cosa quindi il passo successivo sarebbe sapermi prendere. Per dire, il mio ex – quella con cui sono stata cinque anni – non era il mio prototipo, non era il classico bello. Infatti a me all’inizio non piaceva, però mi ha saputo prendere e ci sono stata insieme cinque anni.”

Greta Rossetti archiviata la sua storia d’amore con Mirko Brunetti, si era molto avvicinata con altri concorrenti del Grande Fratello 2024 come Vittorio Menozzi e Federico Massaro, in entrambi i casi però, sebbene sembrava che dovesse nascere qualcosa alla fine non è successo nulla se non un bel rapporto d’amicizia. Adesso sembra che Sergio D’Ottavi abbia una cotta per lei, almeno stando a quanto dichiarato da Fiordaliso, come si evolverà questa situazione tra i due gieffini?











