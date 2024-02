Greta Rossetti: “Il rapporto con Sergio D’Ottavi sta crescendo”/ “So quello che provo quando sono con lui”

Grande Fratello 2024, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: “Sta crescendo il rapporto“

Al Grande Fratello 2024 cresce sempre più l’intesa tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, ormai sotto gli occhi di tutti. Dopo un’iniziale amicizia, la coppia sembra non volersi più nascondere e a fare chiarezza sui propri sentimenti è proprio Greta, nella puntata di questa sera. Interpellata da Alfonso Signorini sull’argomento, ha spiegato: “Con Sergio inizialmente era una semplice amicizia. Ora, non sono ipocrita, sta crescendo il rapporto tra di noi. Si vede, non lo nego. So quello che penso e so quello che provo quando sono con lui“.

Greta Rossetti rivendica il diritto di vivere questo rapporto alla luce del sole e come meglio crede, senza farsi condizionare dai giudizi altrui: “Non devo dare spiegazioni a nessuno se non a me stessa. Troppe volte nella mia vita, è vero che mi sono esposta tanto, ma mi sono sentita dire cosa dovevo o non dovevo fare e in ogni caso venivo giudicata. Ad oggi non lo permetto più a nessuno, mi vivo i rapporti con i miei tempi, come meglio credo, con chi voglio e se voglio. Giudicatemi pure, cosa vi devo dire“.

Sergio D’Ottavi e la complicità con Greta Rossetti: “È stato tutto naturale“

Greta Rossetti, nel corso della puntata del Grande Fratello 2024, spiega anche qual è la differenza tra il rapporto che ha instaurato con Vittorio Menozzi e quello in corso con Sergio D’Ottavi: “Con Vittorio abbiamo sempre messo in chiaro che era un’amicizia. Con Sergio anche, sta crescendo, però comunque me la vivo con calma perché non voglio più fare l’errore di fare il passo più lungo della gamba“.

Interviene a seguire Sergio, che conferma la complicità in corso con la ragazza: “Non ci esponevamo più di tanto, ma le domande ci vengono fatte e bisogna rispondere. È stato tutto naturale, nulla di forzato. Poi ognuno è libero di scegliere i propri tempi, i modi e i luoghi“. Dallo studio, poi, prende parola anche Vittorio, che rassicura la Rossetti e le rivolge un messaggio importante: “Li vedo avvicinarsi, la differenza tra Greta e Sergio e me è Greta, è che io e Greta all’inizio ci spalleggiavamo l’un l’altro, ci sentivamo isolati. Come le ho sempre detto, non sono deluso da lei: viviti il rapporto con Sergio come meglio credi“.

