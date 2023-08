Greta Rossetti, l’ex tentatrice di Temptation Island ha fatto ricorso alla chirurgia/ Cosa si è rifatta

Greta Rossetti ha fatto ricorso alla chirurgia estetica

Greta Rossetti è stata sicuramente una delle protagoniste di Temptation Island 2023. L’ormai ex tentatrice e nuova fidanzata di Mirko Brunetti – che si era presentato in coppia con Perla – ha subito fatto utilizzo della chirurgia estetica. In tanti spettatori si sono accorti degli interventi dei ritocchini fatti da Greta Rossetti. Con la fine di Temptation Island 2023, Greta ha deciso di conoscere meglio Mirko, in seguito alla decisione di quest’ultimo di porre fine alla storia con Perla e di uscire da solo dal programma. In realtà dal villaggio il ragazzo sarebbe uscito proprio insieme a Greta.

Guardando le foto pubblicate da Greta Rossetti sul profilo ufficiale Instagram, è evidente come il suo aspetto fisico sia cambiato nel corso del tempo. In particolare, l’ex tentatrice sarebbe intervenuta su gran parte del viso, apportando modifiche al naso, che appare particolarmente sfinato, alle labbra, che sono visibilmente più carnose, e alle occhiaie, che sembrano essere scomparse del tutto, per finire con una mastoplastica additiva con la quale ha ingrandito la misura del seno. Greta ha comunque avuto un bell’aspetto oltre ad un carattere affabile e sensibile.

Hater all’attacco di Greta Rosseti “Naso rifatto, tette labbra qualcos’altro? Totalmente finta”

Sul profilo Instagram di Greta Rossetti – che vanta 250 mila followers – tuttavia, sono emersi tanti commenti di haters intenti a criticare la giovane per essere ricorsa probabilmente già alla chirurgia estetica. “Naso rifatto, tette labbra qualcos’altro? Totalmente finta. Perla almeno è naturale Spero lo abbia lasciato” si legge sui commenti e ancora “Hai esagerato con la chirurgia estetica…. Era così necessario?”e via di seguito: “Ormai ti esplode la bocca…a 40 anni cosa fai? Peccato perché sei davvero bella e non ne avresti bisogno!” Greta non si è lasciata turbare dai detrattori e ha risposto gentilmente a tutte le persone che le hanno fatto dei complimenti.

Piuttosto, ad un mese di distanza dal falò di confronto, Greta Rossetti Mirko Brunetti si sono fatti vedere insieme e si sono abbracciati e baciati facendo capire che sono una coppia. La 24enne ha definito Mirko una persona meravigliosa, completa, dolce e sensibile. Al termine del programma, il ragazzo è andato a trovarla e ha conosciuto anche la famiglia di Greta. I due hanno anche fatto un tatuaggio di coppia.











