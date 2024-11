Alessia e Lino si sono fatti conoscere dal pubblico partecipando nei mesi scorsi all’edizione estiva di Temptation Island, le cose però non sono andate come speravano. Nel reality dei sentimenti Giuliano avrebbe dovuto dimostrarle che poteva fidarsi, ma l’ha profondamente delusa a causa del suo atteggiamento con le tentatrici nel villaggio. Durante il falò di confronto anticipato la Pascarella non è riuscita a trattenere le lacrime, dopo quattro anni di relazione sperava in un comportamento diverso da parte del fidanzato ma non le ha portato rispetto.

Gli ex volti noti di Temptation Island avevano deciso di lasciare il programma separati, dopo mesi di rottura però hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore. Nelle scorse ore Lino Giuliano sul suo profilo TikTok ha pubblicato un video che ritrae una sorpresa che ha fatto ad Alessia Pascarella, erano presenti anche altri ex volti noti del reality di Filippo Bisciglia e dal video è evidente che i due siano tornati insieme.

Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono tornati insieme, la rottura era fake? Parla lei

Lino Giuliano ci ha tenuto a stupire la fidanzata organizzandole una speciale sorpresa, durante la serata c’era un cantante che cantava per loro e l’ha lasciata senza parole regalandola non solo un enorme mazzo di rose ma anche una stella che porta il loro nome. Nel video pubblicato su TikTok si vede anche una grande scritta a neon, in questa si legge a parola scusa. Sembra che dopo l’addio a Temptation Island lui si sia reso conto di aver commesso degli errori e abbia fatto di tutto per riconquistare l’ex fidanzata, per dimostrarle che questa volta fa sul serio le ha anche regalato un anello.

Il video ha iniziato subito a circolare sul web e in molti si sono detti convinti che i due non si siano mai lasciati, pensano infatti che abbiano solo finto per ottenere visibilità. Dopo la sorpresa ricevuta e i vari commenti sui social, Alessia Pascarella ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram. Lei ci ha tenuto a precisare che per mesi lei e Lino sono stati lontani, c’era stato un piccolo riavvicinamento ma nulla di concreto perché a detta sua le cose non si dimenticano. Ha poi aggiunto: “Lui è tornato sui suoi passi, mi sono sentita di dargli una possibilità“.