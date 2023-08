Greta Rossetti paparazzata con Eugenio Colombo/ Lei sbotta sui social: “La vita è mia e la vivo come voglio!”

Rossetti: lo sfogo social dopo la paparazzata con Eugenio Colombo

Greta Rossetti, dopo Temptation Island, ha iniziato una relazione con Mirko Brunetti che sembra andare a gonfie vele. Qualche giorno fa, per, l’influencer è stata paparazzata a cena con Eugenio Colombo con il quale ha avuto un flirt in passato. Le foto hanno alimentato subito il gossip su un presunto ritorno di fiamma, spingendo l’ex tentatrice ad intervenire sui social.

Rossetti, sui social, si è lasciata andare ad un duro sfogo: “Non sono solita giustificarmi sulla mia vita privata perchè sono problemi sinceramente miei e di nessun altro, però, mi dà fastidio quando si mettono di mezzo persone che non c’entrano. Io ho un buonissimo rapporto con tutti i miei ex” precisa l’influencer prima di parlare nello specifico dell’ex tronista: “Quella mia e di Eugenio non è stata una storia di cinque anni, anzi. Ci siamo frequentati gennaio, febbraio, a marzo siamo diventati amici“.

Greta Rossetti: “Con Eugenio siamo solo amici”

Greta Rossetti ha continuato il suo sfogo sottolineando che con Eugenio Colombo, ci sia solo una bella amicizia: “Alcuni dicono che ci siamo lasciati prima di Temptation, non è assolutamente vero. Siamo rimasti in buonissimi rapporti subito dopo. Finita la nostra frequentazione, quindi ormai a fine febbraio noi ci sentivamo tutti i giorni, lui mi parlava delle sue frequentazioni e io delle mie, ma perchè siamo amici, qual è il problema? Non è perchè c’è stato qualcosa tra due persone queste non possono diventare amici. ”

E ancora: “Io ho un bellissimo rapporto con tutti, lui ce l’ha con la mia famiglia, con mio fratello, con me, qual è il vostro problema? Perchè sono venuta a Firenze a trovare una delle mie più care amiche e sono andata a mangiare un boccone con Eugenio e i bimbi? C’è tutto questo casino? Ma se avessi qualcosa da nascondere andrei in un posto pubblico? E’ venuto in Sardegna, conosce Mirko, conosce la mia famiglia, è come se fosse di casa.” afferma Greta Rossetti che conclude: “La vita è mia e me la vivo come voglio“.











