Greta Rossetti stronca Perla Vatiero dopo la lettera al Grande Fratello 2023/ “Per fare hype…”, poi cancella!

Tra i temi caldi che hanno caratterizzato la puntata del Grande Fratello 2023 di ieri sera, c’è stato spazio anche per un’inattesa lettera di Perla Vatiero a Mirko Brunetti. Dopo il loro addio a Temptation Island, le loro strade si sono separate per sempre dopo ben 5 anni di relazione. La ragazza però non dimentica quello che è stato l’amore più importante della sua vita, e gli ha inviato una struggente lettera: “Tu sei stato l’amore più grande della mia vita e sei importante per me. In latino importante significa ‘portare dentro’, ed è proprio così: io ti porterò dentro di me“.

Inoltre, ha invitato l’ex fidanzato a non tirarla in ballo nella sua crisi con Greta Rossetti, tentatrice che Mirko ha conosciuto nel docu-reality e con la quale ha intrecciato una storia d’amore, ora piuttosto in bilico. “Sono stata più volte tirata in ballo, come se fossi io la causa dei vostri problemi, spero vengano fuori le vere cause della vostra rottura“, ha scritto Perla.

La lettera di Perla Vatiero a Mirko Brunetti non è passata inosservata neanche a Greta Rossetti, la terza punta di questo triangolo sentimentale che sta tenendo banco sul web nell’ultimo periodo. La crisi con il concorrente del Grande Fratello 2023 si è acuita per via di un messaggio cancellato da Brunetti e che ha destato più di un sospetto nella fidanzata. La Rossetti, dopo la lettera di Perla, è intervenuta sui social condividendo un messaggio al veleno contro di lei sulle proprie Instagram stories.

“Mi è stato detto che io sono andata in puntata per fare i teatrini, ma un conto è discutere di un sentimento reale e un conto è aggrapparsi a una relazione terminata 5 mesi fa per fare hype“, ha scritto Greta in riferimento a Perla. Il messaggio è stato poi cancellato dal suo profilo, ma è stato comunque intercettato da numerosi utenti social che l’hanno reso virale su Twitter.

Mi ha commosso di più la lettera di perla che il confronto tra Greta e Mirko

Qui c’è qualcuno che rosica …#grandefratello pic.twitter.com/7Pg4I6EZ3C — Martina Turina 🌈 (@MartinaTurina) October 26, 2023













