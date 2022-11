Greta Spreafico cantante scomparsa/ Chi l’ha visto?: “Ipotesi sequestro”

Greta Spreafico, cantante 53enne originaria di Erba (Como), è scomparsa nel giugno scorso e il suo caso è diventato un vero e proprio giallo. Della donna si sarebbero perse le tracce a ridosso della conclusione della vendita di un immobile che aveva ereditato dal nonno, sparita nelle 48 ore precedenti il rogito. Una vicenda dai contorni ancora da chiarire su cui, secondo Chi l’ha visto?, si sarebbe innestata un’ipotesi inquietante: Greta Spreafico potrebbe essere stata sequestrata. Sarebbe questa la pista che vedrebbe ora impegnata la Procura di Rovigo nel tentativo di dare risposte a tutti gli interrogativi che orbitano intorno alla sparizione della 53enne.

La trasmissione di Federica Sciarelli torna sul mistero di Greta Spreafico nella puntata di oggi, 16 novembre, e nelle anticipazioni lanciate dalla Rai si parla dell’ipotesi sequestro. La donna vive a Porto Tolle (Rovigo), in località Ca’ Tiepolo, e proprio lì il compagno l’avrebbe cercata il 4 giugno scorso perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Una ricerca senza esito: da allora, di Greta Spreafico non si hanno più notizie e nel giallo ha fatto irruzione il racconto di Andrea, un uomo che avrebbe conosciuto qualche tempo prima via social e che, secondo la sua versione, avrebbe trascorso con lei le ore precedenti alla scomparsa. Gli elementi finora emersi, si legge nella scheda riservata al caso sul sito web di Chi l’ha visto?, restituirebbero questa parziale ricostruzione: Greta Spreafico si sarebbe allontata a bordo della sua auto, una Kia Picanto nera targata EF080DT e non avrebbe fatto più ritorno nella sua abitazione. Uno dei suoi due telefoni è stato trovato in casa, l’altro risulterebbe spento.

Greta Spreafico, il giallo e le parole dell’uomo conosciuto sui social

Dal 4 giugno scorso, di Greta Spreafico non si avrebbero più notizie. Scomparsa misteriosamente poche ore prima del rogito per la vendita di un immobile che aveva ereditato dal nonno. Il giallo della 53enne, cantante originaria di Erba ma residente in provincia di Rovigo, continua a nutrirsi di interrogativi. La trasmissione Chi l’ha visto? ha reso noto che l’ipotesi di reato su cui lavorerebbe la Procura di Rovigo sarebbe sequestro di persona. Nel corso della nuova puntata del programma si tornerà sulla testimonianza dell’uomo che con lei avrebbe trascorso la serata che avrebbe preceduto la sparizione.

Il suo nome è Andrea e, ai microfoni della trasmissione di Rai 3, ha fornito la sua versione sulle ore che avrebbe passato insieme a Greta Spreafico prima che di lei si perdesse ogni traccia. L’uomo ha dichiarato di aver conosciuto la 53enne via social e di averla vista di persona poche volte, l’ultima proprio prima che sparisse. A suo dire, Greta Spreafico si sarebbe addormentata durante la serata mentre insieme si trovavano in auto. In quella occasione avrebbero consumato delle birre prese in alcuni locali della zona e successivamente lei gli avrebbe chiesto di concludere la serata a casa. Un invito che, stando alle parole dell’uomo, lui avrebbe declinato.











