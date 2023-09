Greta Spreafico/ Racconto di 2 amici: “Diceva che la famiglia non la voleva e che era stata lasciata”

Storie Italiane torna a parlare del caso di Greta Spreafico, la cantante di Erba sparita da Rovigo, precisamente da Porto Tolle, da più di un anno. Edoardo Lucarelli, inviato del programma di Rai Uno, ha parlato con due amici di Greta Spreafico, che hanno raccontato “Siamo stati insieme pochi giorni prima della scomparsa di Greta Spreafico, abbiamo parlato anche di tante cose, era un po’ giù di morale. Siamo stati tutta la giornata assieme”. E ancora: “Lei voleva mangiare un panino, aveva chiesto il prezzo alla barista in quanto non aveva soldi, ma le ho detto di stare tranquilla, quindi ha consumato e abbiamo pagato tutto. Lei ha detto che aveva pochissimi soldi e li doveva gestire. Aveva un magone perchè diceva che la sua famiglia non la voleva più, che la sua mamma non ne voleva più sapere e che il suo ragazzo l’aveva mollata, e le dissi di tornare a casa e parlarne, almeno con i fratelli”.

Quindi gli amici di Greta Spreafico hanno proseguito: “Piangeva spesso, io le dissi di andare da un medico, mi diceva che vedeva il padre che era morto, lei era molto attaccata al papà”. Di nuovo sul suo compagno: “Mi ha detto che si erano mollati e che forse aveva un’altra. Le ho chiesto il motivo dell’addio e mi ha detto che forse lui aveva un’altra donna e lei era in più. Ma so che parlavano tanto loro due e che ogni tanto lo chiamava”.

SCOMPARSA GRETA SPREAFICO: “NON VOLEVA VENDERE LA CASA DI PORTO TOLLE”

Il racconto degli amici di Greta Spreafico continua così: “Lei non voleva più vendere la casa di Rovigo, voleva stare lì perchè voleva stare qui a Porto Tolle e che stava bene. Mi ha detto che stava cercando il lavoro, ha chiesto anche a Boccasette, ma per me lei non sapeva dove andare e cosa fare”.

“Secondo me si è suicidata o qualcuno le ha fatto del male. Tutti comunque le volevano bene, una porta aperta a Porto Tolle la trovava sempre, c’era la via per venirne fuori ma era disperata per la casa, non la voleva vendere”. Greta non voleva vendere la casa del nonno, anche se era già in programma un appuntamento dal notaio nei giorni successivi la scomparsa.

