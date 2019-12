Greta Thunberg seduta a terra in treno/ Deutsche Bahn: “Avevi posto in prima classe”

Un tweet di Greta Thunberg ha innescato una polemica in Germania. L’attivista, dopo mesi di viaggi e due traversate dell’Atlantico in barca a vela, ha attraversato la Germania a bordo di un treno della Deutsche Bahn per tornare a casa. Su Twitter ha poi pubblicato una foto di sé seduta sul pavimento del treno perché il vagone era pieno. Ha la schiena appoggiata ad una valigia mentre volge lo sguardo verso la finestra. Accanto ha una scatola di cibo vuota e altre valigie e zaini accatastati accanto a lei. Nel suo tweet ha sottolineato il fatto che i treni fossero sovraffollati. Ne è nato un tweetstorm sull’efficienza delle ferrovie tedesche. La Deutsche Bahn, famosa per la sua puntualità, negli ultimi anni è stata infatti criticata in Germania per ritardi, cancellazioni dell’ultimo minuto e tariffe costose. La società ferroviaria tedesca, evidentemente preoccupata per il danno di immagine che poteva creare quel tweet, ha mandato un messaggio alla 16enne svedese. «Auguriamo a Greta un buon ritorno a casa. Continueremo a lavorare sodo per garantire più treni, collegamenti e posti a sedere». Ma il tweet è stato poi cancellato.

LA FRECCIATA DI DEUTSCHE BAHN A GRETA THUNBERG

Deutsche Bahn, evidentemente preoccupata per l’immagine che poteva trasparire da quel tweet di Greta Thunberg, ha prima ringraziato l’attivista per aver condiviso la battaglia contro la crisi climatica, evidenziando che il treno su cui viaggiava era ecologico, visto che sfruttava energia elettrica. In un tweet successivo ha poi spiegato che l’attivista non ha trascorso l’intero viaggio in treno seduto sul pavimento. Greta aveva infatti un posto in prima classe tra Kassel e Amburgo, inoltre altri membri del suo team erano già seduti in prima classe da Francoforte in poi. «Sarebbe stato meglio se avessi specificato quanto sia stato amichevole e competente il nostro team con te in prima classe». La 16enne ha allora provato a spegnere le polemiche spiegando che per lei non è un problema il sovraffollamento dei treni e che poi ha trovato posto a sedere. «Non è un problema e non ho mai detto che lo fosse. I treni sovraffollati sono un ottimo segno, vuol dire che la domanda di viaggi in treno è alta». Nessun riferimento invece al fatto che viaggiasse in prima classe.

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 15 dicembre 2019

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high! — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 15 dicembre 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA