Greta Tigani, la fidanzata di Blind gelosa di Roberta Morise? / La replica a L’isola

L’isola dei famosi 2022, Blind entra in gioco in coppia con Roberta Morise: spunta la fidanzata del rapper

Nell’attesa della nuova nonché terza puntata de L’isola dei famosi 2022, il naufrago Blind torna al centro dell’attenzione mediatica per il sospetto generale che lo vedrebbe -a detta dell’occhio pubblico- mettere a rischio in Honduras il fidanzamento che lo vicola alla sua attuale compagna, Greta Tigani. Blid, rapper concorrente a X factor 2020, è ufficialmente entrato a far parte del cast de L’isola dei famosi 2022 nella seconda puntata del reality honduregno, quando è riuscito a vincere il televoto indetto tra gli aspiranti naufraghi, insieme a lui schierati in nomination anche Roberta Morise e Patrizia Bonetti. Quest’ultime, in seguito alla vittoria schiacciante del rapper conseguita al televoto, si sono poi sfidate in una prova del fuoco all’ultimo sangue, che -conclusasi con il record segnato da Roberta- ha decretato l’entrata nel gioco della Morise in coppia con Blind come concorrente unico a L’isola dei famosi 2022.

E dal suo canto Blind si è detto ben felice di far coppia con l’ex L’eredità, ammettendo di sentirsi in sintonia con lei. Non a caso, dallo studio tv del reality la conduttrice Ilary Blasi ha incalzato la fidanzata di Blind, ospite in diretta tv, rispetto al legame intercorrente tra i due naufraghi concorrente unico. “Sono molto tranquilla lui mi ha sempre dimostrato che ci tiene, anche dopo x Factor lui è tornato da meglio meglio di come era prima”, ha quindi dichiarato Greta Tigani, palesandosi in un certo senso convinta del fatto che Blind non potrebbe mai tradirla. E non è tutto.

Blind convolerà a nozze con Greta Tigani? Ecco chi getta ombre sulla coppia a L’isola dei famosi 2022

Dal suo canto, certa che Blind non potrebbe mai tradire la sua fiducia nonostante le tentazioni de L’isola dei famosi, poi Greta Tigani anticipa a Ilary Blasi di aver convenuto con il rapper la scelta di convolare a nozze a breve, o meglio entro il 2023. Ma la reazione di Ilary Blasi getterebbe ombre sulla coppia che Blind forma con Greta, al grido di: “E vabbè settembre 2023, beato chi c’ha n’occhio”. Insomma, la conduttrice sembra proprio dirsi scettica del fatto che i due giovani fidanzati possano a breve convolare a nozze, anche alla luce dell’esperienza che il rapper ha intrapreso in tv a L’isola dei famosi, in coppia con la seducente Roberta Morise.

