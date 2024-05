Roberta Morise mamma per la prima volta: è nato il figlio Gianmaria/ L’annuncio su Instagram

Roberta Morise è mamma: è nato il primo figlio Gianmaria, l’annuncio social

Grandissima gioia per Roberta Morise, che ha coronato il suo sogno diventando mamma per la prima volta: è nato Gianmaria, il primo figlio avuto dal compagno e futuro marito Enrico Bartolini. A dare il lieto annuncio è la coppia che, sui rispettivi profili Instagram, ha condiviso un post in cui hanno comunicato di essere diventati finalmente genitori, dopo una lunga dolce attesa: “Il 24 maggio è arrivato Gianmaria. I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto“.

Dal messaggio trasuda gioia infinita per il lieto evento, ma anche la preoccupazione per alcuni giorni difficili e probabilmente segnati da alcune complicanze durante o dopo il parto. Alla fine però tutto sembra essersi risolto per il meglio, anche grazie allo staff medico che ha supportato la showgirl e al quale vanno i suoi più sentiti ringraziamenti: “Grazie ai medici per intuizione, talento e competenza“. A corredo del messaggio, inoltre, la coppia ha pubblicato la tenera foto del piedino del loro primo bambino.

Roberta Morise e Enrico Bartolini genitori: dal lieto evento al matrimonio in estate

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono dunque al settimo cielo e la nascita del primo figlio arriva dopo un anno intenso, in cui si sono conosciuti ed innamorati per poi costruire una meravigliosa famiglia. Era il 13 dicembre 2023 quando la showgirl, in un’intervista rilasciata a La volta buona da Caterina Balivo, annunciava di aspettare un bambino: “La scorsa ospitata ero già incinta, stavo anche male”.

Per Roberta Morise, oltre alla gioia di essere mamma, arriverà a breve anche la celebrazione del matrimonio con lo chef, in programma il prossimo 31 agosto 2024. Tutti i dettagli della cerimonia sono stati rivelati dalla showgirl in un’intervista a Gente dello scorso marzo: “Sarà al tramonto, all’aperto, in Toscana all’Andana, dove ci siamo visti per la prima volta. Sarà una festa bucolica e il mio amico, il conduttore Alberto Matano celebrerà le nozze. Accanto avremo le persone care, la famiglia, canteremo e balleremo. E con noi ci sarà anche il nostro bambino: avrà tre mesi, che emozione!“.

