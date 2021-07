Griezmann alla Juventus?/ Calciomercato news, il Barça pensa allo scambio con Dybala

CALCIOMERCATO NEWS, DYBALA AL BARCELLONA…

Accostato da tempo ai bianconeri, in queste ore sembra riprendere quota la pista che porterebbe Antoine Griezmann alla Juventus. Il calciomercato estivo può sempre regalare varie sorprese e secondo quanto rivelato dalla stampa francese de L’Equipe il Barcellona starebbe pensando di proporre uno scambio per cedere l’attaccante transalpino ai piemontesi ed aggiudicarsi l’argentino Paulo Dybala. L’ex giocatore del Palermo ha il contratto in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2022, ed il suo entourage non pare aver ancora trovato l’intesa migliore per prolungare il loro rapporto. I catalani potrebbero approfittare di questa situazione nonostante le parole del presidente dell’Atletico Madrid Cerezo in merito alle voci riguardanti uno scambio proprio con il Barça tra Griezmann e Saul Niguez: “Nel calcio tutto è possibile, se succederà sarà una piacevole sorpresa. Presto saprete qualcosa”.

CALCIOMERCATO NEWS, … E GRIEZMANN ALLA JUVENTUS

Le possibilità di vedere Griezmann alla Juventus potrebbero dunque aumentare nei prossimi giorni. Nell’annata calcistica 2020/2021 Griezmann è riuscito a collezionare 20 reti e 13 assist vincenti in 51 apparizioni complessive tra campionato e coppe con la maglia dei blaugrana. Il Barcellona deve ancora farsi avanti in maniera formale con la Juventus che dal canto suo non ha fretta di intervenire in quella zona del campo, aspettando di capire se potrà anche contare su Cristiano Ronaldo nelle prossime stagioni.

