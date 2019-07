Griezmann annunciato dal Barcellona, Atletico annulla tutto/ “120 mln insufficienti”

La notizia era nell’aria da tempo, ora è ufficiale: Antoine Griezmann è un nuovo calciatore del Barcellona. Operazione da 120 milioni di euro, addio all’Atletico Madrid dopo stagioni da protagonista per il grande salto con i blaugrana. Ma in realtà la situazione è ben più complessa: secondo i Colchoneros i 120 milioni di euro versati dai catalani, depositati in Liga dall’avvocato del fantasista francese, non sono sufficienti. Negli ultimi giorni è scoppiata la polemica tra Griezmann e il club madrileno, con il numero 7 che non si è presentato in ritiro dopo aver annunciato l’addio al Wanda Metropolitano già a maggio. La trattativa tra Barcellona e Atletico però non è andata per il verso giusto, con i blaugrana accusati di aver trattato con il calciatore senza autorizzazione. Per il momento, dunque, la nota ufficiale diffusa dal Barca dopo pranzo non sembra assicurare al 100% il trasferimento…

GRIEZMANN-BARCELLONA, UFFICIALE. ANZI NO…

«L‘accordo tra il Barcellona e Griezmann è avvenuto prima che la clausola rescissoria si riducesse da 200 milioni a 120, così come l’annuncio della rescissione unilaterale del contratto»: così l’Atletico Madrid su Twitter dopo il comunicato ufficiale dei blaugrana, che secondo la dirigenza biancorossa dovrebbero versare ancora 80 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’ex Real Sociedad. Come già insinuato a più riprese nelle scorse settimane, secondo l’Atletico l’intesa tra Barca e calciatore è stata raggiunta quando la passata stagione non era conclusa. Il 28enne ha firmato un contratto quinquennale con il club di Bartomeu, con una clausola rescissoria monstre da 800 milioni. Ma non è detta l’ultima parola sul futuro di Griezmann: il Barcellona pagherà 200 milioni o si andrà per vie giudiziarie? Ricordiamo che l’Atletico Madrid si è già cautelato per il suo erede, prelevando Joao Felix dal Benfica per 126 milioni di euro…

