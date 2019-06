Joao Felix all’Atletico Madrid/ Il Benfica “Giunta offerta da 126 milioni di euro”

Manca davvero poco affinché il trasferimento di Joao Felix dal Benfica all’Atletico Madrid venga ufficializzato. Nelle scorse ore la società lusitana ha diramato una nota ufficiale in cui ha spiegato di aver ricevuto una proposta da parte dei Colchoneros di ben 126 milioni di euro: «Il Benfica informa – quanto si legge sullo spazio web delle Aquile – che l’Atletico Madrid ha presentato una proposta per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti sportivi del giocatore Joao Felix per una cifra di 126 milioni di euro, la quale sarà analizzata». La clausola rescissoria del 19enne portoghese è pari a 120 milioni di euro, ma nei 6 milioni sarebbero compresi anche i costi della commissione, e ciò spiegherebbe appunto l’offerta maggiorata. Un’operazione, quella dell’Atletico, resa possibile grazie alla cessione ormai imminente di Antoine Griezmann.

JOAO FELIX ALL’ATLETICO MADRID

Il campione del mondo francese ha annunciato nelle scorse settimane l’addio ai madrileni, e sembrerebbe destinato a giocare fra le fila del Barcellona. Joao Felix diverrà il 19enne più caro di sempre, nonché l’acquisto più costoso della storia della squadra allenata da Diego Pablo Simeone, e infine, il giocatore portoghese più pagato di sempre, più ancora di un certo Cristiano Ronaldo (il massimo raggiunto sono stati i 100 milioni di euro versati dalla Juventus la scorsa estate nelle casse del Real Madrid). Joao Felix era seguito dai principali top club del Vecchio Continente, a cominciare dalla Juventus, dal Real Madrid e dal Manchester City, ma evidentemente l’Atletico è stato il club più veloce di tutti, o probabilmente le altre società non se la sono sentita di investire più di 120 milioni in un giocatore seppur di enorme talento ma comunque così giovane. La cosa certa è che il Colchoneros avranno il loro “crack”, con la speranza che possa far dimenticare in fretta il gioiello Griezmann. L’ufficialità potrebbe giungere nella giornata odierna.

