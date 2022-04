Griglia di partenza Formula 1/ Gp Emilia Romagna 2022: chi in pole position a Imola?

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Emilia Romagna 2022 dal circuito di Imola, dove la Ferrari sarà chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere in una stagione che fino a questo momento sta rasentando la perfezione per il Cavallino Rampante, che naturalmente sogna di vivere un altro weekend da favola nella gara di casa. In copertina c’è Charles Leclerc, che ha già ottenuto due vittorie e anche altrettante pole position, dato particolarmente interessante per quanto riguarda la nostra analisi della griglia di partenza Formula 1, che in questo weekend all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari scaturisce dal format con le qualifiche “classiche” al venerdì e Sprint Race al sabato – tanto che ufficialmente la pole position per gli annali è già di Max Verstappen grazie al primo posto di ieri, ma oggi si deciderà chi partirà davanti in gara.

Partire in pole position sembra essere molto importante per il pilota monegasco della Ferrari, perché le quattro vittorie ottenute in carriera da Leclerc (Spa e Monza 2019, Sakhir e Melbourne 2022) sono arrivate sempre scattando dalla prima casella, di conseguenza il duello per la conquista delle migliori posizioni sulla griglia di partenza di Formula 1 sarà naturalmente molto interessante pur se di certo questi non sono i tempi in cui tutto si decide alla prima curva del primo giro…

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

La griglia di partenza Formula 1 vide l’anno scorso il sorpasso della Red Bull ai danni della Mercedes in termini di numero di pole position, mentre la Ferrari era stata una comprimaria, pur con due pole per Charles Leclerc a Montecarlo e Baku, anche se nel Principato la Ferrari non poté schierarsi davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 a causa dell’incidente del pilota di casa all’ultimo giro delle qualifiche. Rispetto al disastro del 2020 era stato comunque un passo avanti, ma il 2022 ha già portato ad eguagliare quelle due partenze “al palo” e allora ecco che i numeri della nuova stagione dovrebbero essere molto più lusinghieri per la Rossa.

La Red Bull sembra la prima rivale, anche perché naturalmente sul giro secco non dovrebbero farsi sentire i problemi di affidabilità che invece la scuderia anglo-austriaca aveva patito in Bahrain e poi anche in Australia. Max Verstappen in termini di pole position nel 2021 inflisse un perentorio 10-0 al compagno di squadra Sergio Perez, che invece adesso conduce 1-0: vuol dire poco dopo tre GP, ma chissà se pure il messicano possa essere maggiormente protagonista. Un anno fa invece Lewis Hamilton non riuscì a fare la differenza rispetto all’allora compagno Valtteri Bottas, ma per adesso la priorità della Mercedes è tornare a lottare con Red Bull e Ferrari. Cosa ci dirà Imola in tal senso?











