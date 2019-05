Griglia di partenza Formula 1/ Gp Monaco Montecarlo: lotta per la pole position

Fra poche ore scopriremo la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran Premio di Monaco 2019, il sesto atto della stagione della Formula 1. Siamo a Montecarlo e naturalmente sul circuito cittadino del Principato partire davanti è fondamentale, perché in gara salvo imprevisti sorpassare è praticamente impossibile. In compenso, la lotta per le migliori posizioni sulla griglia di partenza di Formula 1 è sempre bellissima, perché a Montecarlo il limite tra l’impresa e l’errore è più sottile che altrove. Dando uno sguardo ai numeri della stagione, quest’anno il sabato non sempre ha rispecchiato quanto poi si sarebbe verificato in gara, tanto che una sola volta su cinque Gp chi è partito in pole position ha poi conquistato anche la vittoria. Dunque il 2019 sta regalando finora incertezze sulla griglia di partenza Formula 1, perché in Australia avevamo avuto la pole position di Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas, ma in gara si invertirono le posizioni dei due piloti Mercedes. Ancora più evidenti i cambiamenti tra il sabato e la domenica in Bahrain: alla trionfale prima fila tutta Ferrari, con la prima pole position in carriera di Charles Leclerc davanti a Sebastian Vettel, ha fatto seguito una doppietta Mercedes, a causa soprattutto dei problemi della Rossa. In Cina invece situazione molto simile all’Australia, ma a parti invertite in casa Mercedes: pole position di Bottas davanti a Hamilton, poi vittoria dell’inglese davanti al finlandese. Solo in Azerbaigian ha vinto chi era scattato davanti a tutti sulla griglia di partenza, impresa riuscita a un Bottas che quest’anno non sembra avere alcuna intenzione di fare da semplice scudiero per Hamilton. In Spagna però abbiamo avuto la replica di Shanghai, con la pole di Bottas seguita dalla vittoria di Hamilton.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Facendo un passo indietro, ricordiamo che cosa ci aveva detto il Mondiale 2018 per quanto riguarda le pole position della Formula 1. Le prime posizioni della griglia di partenza erano anche allora un affare quasi sempre riservato a Mercedes e Ferrari, con la Rossa che almeno fino a Monza aveva saputo spesso battere anche sul giro secco le monoposto di Stoccarda, a differenza di quanto era successo negli anni precedenti. La pole position di Kimi Raikkonen in Italia tuttavia si rivelò con il senno di poi un’illusione per il grande popolo della Ferrari e l’ultima partenza davanti a tutti per il Cavallino Rampante, che in precedenza aveva ottenuto altre cinque pole position, tutte con Sebastian Vettel. Fu comunque la Mercedes l’assoluta dominatrice della griglia di partenza, soprattutto grazie alla impetuosa crescita nella seconda metà della stagione. Due pole position per Valtteri Bottas in Austria e in Russia, mentre Lewis Hamilton era partito davanti a tutti in ben undici occasioni, delle quali sette dall’Ungheria in poi, periodo nel quale invece Vettel non è più partito in pole, l’ultima ad Hockenheim. Spicca dunque l’inversione di forze in casa Mercedes al sabato, con Bottas adesso avanti 3-1, ma ricordiamo pure che l’anno scorso fu Daniel Ricciardo a partire davanti a Montecarlo e poi a prendersi la vittoria.

