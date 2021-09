Griglia di partenza Motogp/ Gp Aragon 2021: la lotta per la pole position

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GP ARAGON 2021: CHI IN POLE POSITION

Siamo in attesa di scoprire come si comporrà la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio di Aragon 2021: oggi, sabato 11 settembre 2021, nel primo pomeriggio infatti ci attendono al Motorland spagnolo le qualifiche ufficiali di questa bellissima tappa del mondiale e davvero non vediamo l’ora di scoprire chi strapperà oggi la pole position. L’incertezza è tanta: dopo le scintille occorse già ieri nelle prime sessioni di prove libere, l’impressione è che molti potrebbero oggi concorrere a segnare il giro più veloce durante le qualifiche ufficiali.

Pure va detto che partire domani dalla prima piazza della griglia di partenza della Motogp potrebbe essere importante in terra spagnola, anche se durante questo campionato non sempre l’autore della pole position è poi riuscito ad accedere al primo gradino del podio finale. Pur con le dovute cautele proviamo almeno a dare qualche indicazione, in attesa di scoprire la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio di Aragon 2021.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI DELLA STAGIONE

Come abbiamo accennato prima, è ben rischioso fare previsioni sulla griglia di partenza della Motogp come pure sulla lotta alla pole position per il Gran premio di Aragon 2021: pure la stagione della classe regina, ci da fin qui alcun indicazioni. In tal senso nome che subito spicca è quello di Fabio Quartararo: El Diablo sta dominando il campionato e la classifica mondiale della Motogp e per quanto riguarda la griglia di partenza, pure dobbiamo segnalare per lui ben cinque pole position ottenute, pure va detto che l’ultima è data e risale al Gran premio di Catalogna, ancora dei primi giorni di giugno.

E allora altri nomi hanno preso il sopravvento, come per esempio Jorge Martin: il pilota spagnolo della Ducati, dopo un primo squillo in Qatar, ha infilato due pole position di fila nel doppio appuntamento austriaco poche settimane fa, concedendo al connazionale Pol Espargaro la prima posizione in griglia di partenza della Motogp solo sette giorni fa a Silverstone. Nel mezzo pure non dimentichiamo le imprese di Bagnaia (al debutto del campionato in Qatar) e di Zarco (in Germania) come anche di Maverik Vinales che quando ancora era pilota Yamaha, strappò il crono migliore in Olanda. E chissà che cosa potrebbe succedere oggi durante le qualifiche: sarà ancora uno spagnolo a primeggiare o Quartararo si prenderà tutta la scena?



