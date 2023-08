Griglia di partenza MotoGp/ Gp Austria 2023 Red Bull Ring: chi farà la pole position? (oggi 19 agosto)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP 2023: IN ATTESA DELLA NUOVA POLE…

In attesa di scoprire come sarà formata la griglia di partenza MotoGp seguendo le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2023 sul divertente circuito del Red Bull Ring, l’appuntamento è naturalmente molto atteso nella località che sorge sulle colline della Stiria, tra Zeltweg e Spielberg, che da qualche stagione è tornata ad essere una tappa fissa (qualche volta anche doppia) per il Motomondiale. Nel bel mezzo dell’estate, con un solo Gran Premio disputato negli ultimi 50 giorni, può servire ricordare ancora una volta che il 2023 è stato l’anno del cambio di format con l’introduzione delle gare Sprint a ogni Gran Premio. Sappiamo ormai bene che il turno delle qualifiche del sabato mattina “vale doppio” perché serve per stabilire la griglia di partenza MotoGp sia per la Sprint del sabato pomeriggio sia della gara, che resta regolarmente in programma alla domenica.

La gara breve del sabato infatti dà un bel gruzzoletto di punti (la metà della corsa) ma non determinerà la griglia per il GP della domenica, sempre decisa dall’esito delle qualifiche. Il giro secco ha inizialmente esaltato la famiglia Marquez, che si è presa le prime due pole position del 2023 sulla griglia di partenza MotoGp: a Portimao ci era riuscito Marc, mentre a Termas de Rio Hondo c’è stata la grande gioia per il fratello minore Alex, da questa stagione passato alla Ducati, senza dubbio la moto più attesa anche sulla griglia di partenza MotoGp. Ad Austin è stato il campione del Mondo Pecco Bagnaia a partire davanti a tutti, mentre a Jerez sul giro secco ci fu gloria per Aleix Espargaro e l’Aprilia. A Le Mans riecco Bagnaia davanti a tutti con la pole position, mentre la tripletta di appuntamenti di giugno è iniziata al Mugello, dove per la prima volta quest’anno nella gara della domenica ha vinto chi partiva dalla pole position, cioè proprio Francesco Bagnaia.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP 2023: I NUMERI RECENTI

Successivamente, la griglia di partenza MotoGp ha esaltato al Sachsenring ancora una volta il campione del Mondo in carica, che però in gara si è fermato al secondo posto. Infine, tra Assen e Silverstone il dominatore sul giro secco è diventato Marco Bezzecchi, autore di ben due pole position a cavallo della lunghissima sosta estiva, poi tuttavia il pilota numero 72 del Mooney VR46 Racing Team non è riuscito a tramutare in vittoria nessuna delle due partenze al palo. Dunque la griglia di partenza MotoGp non fornisce grandi indicazioni circa il nome del vincitore del Gran Premio della domenica: nel 2022 solo tre volte su venti la gara aveva visto vincitore chi era scattato davanti a tutti. Il trend è proseguito anche nel 2023 in maniera ancora più netta, dal momento che per ora siamo a uno su nove (Bagnaia al Mugello).

In totale siamo giunti a quattro su ventinove ed ecco allora che le doppiette pole position-vittoria sono ormai da considerare delle vere e proprie imprese. Inoltre, le tre del 2022 furono tutte nella prima parte della scorsa stagione. La prima di queste doppiette fu di Aleix Espargaro con l’Aprilia a Termas de Rio Hondo; a Jerez de la Frontera Francesco Bagnaia al sabato ottenne la pole position e domenica vinse, sembrava un lampo in un inizio molto difficile, col senno di poi fu l’inizio della rinascita verso il Mondiale, tanto che ad Assen la nuova doppietta pole position-vittoria di Pecco fu la svolta dell’intero 2022, ma poi è passato un anno intero (e anzi abbondante) con il solo Mugello a spezzare questo sortilegio della griglia di partenza MotoGp…











