Griglia di partenza MotoGp/ GP Italia 2023 Mugello: chi farà la pole position? (10 giugno)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP 2023: ANCORA PECCO BAGNAIA IN POLE?

In attesa di scoprire già stamattina come sarà composta al Mugello la griglia di partenza MotoGp seguendo le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2023 sul meraviglioso circuito toscano, ribadiamo ancora una volta la novità che caratterizza il 2023, sia pure ormai ben nota a tutti gli appassionati – ma dopo Le Mans c’è stato un insolito mese di pausa primaverile e allora rinfreschiamoci la memoria. Il regolamento ha visto infatti l’introduzione da quest’anno delle gare Sprint, che la MotoGp disputa a ogni Gran Premio (almeno c’è chiarezza e ogni Gran Premio ha un format ben stabilito): altra annotazione fondamentale è che resterà solo l’appuntamento con le qualifiche per stabilire la griglia di partenza MotoGp, sia pure anticipate al mattino, per dare poi spazio appunto alla Sprint.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Bagnaia in pole position a Le Mans! Gp Francia 2023

La gara breve del sabato darà punti ma non determinerà la griglia per il GP della domenica, sempre determinata dall’esito delle qualifiche, le quali dunque valgono doppio. Il giro secco ha inizialmente esaltato la famiglia Marquez, che si è presa le prime due pole position del 2023 sulla griglia di partenza MotoGp: a Portimao ci era riuscito Marc, che però poi in gara rovinò tutto, mentre a Termas de Rio Hondo c’è stata la grande gioia per il fratello minore Alex, che da questa stagione è passato alla Ducati, senza dubbio la moto sempre più attesa, anche per la griglia di partenza MotoGp. La conferma è arrivata ad Austin, dove è stato il campione del Mondo Pecco Bagnaia a partire davanti a tutti, vincendo poi la Sprint ma purtroppo chiudendo il Gran Premio con una caduta. Il riscatto di Bagnaia è arrivato due settimane dopo a Jerez, sebbene sul giro secco ci fosse stata gloria in quel caso per Aleix Espargaro e l’Aprilia.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ GP Spagna: Aleix Espargaro in pole position! Bagnaia 5°

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP MISANO 2023: I NUMERI RECENTI

Partire dalla pole position sulla griglia di partenza MotoGp tuttavia non porta bene: a Le Mans infatti riecco Bagnaia davanti a tutti (e vincitore della Sprint) ma ritirato alla domenica in gara, vinta invece da Marco Bezzecchi. Ad ogni gara che passa, diventa allora sempre più evidente il fatto che la griglia di partenza MotoGp non dia grandi indicazioni circa il nome del vincitore del Gran Premio della domenica – o forse indica che la pole position sarebbe meglio non farla, almeno dal punto di vista della scaramanzia: nel 2022 solo tre volte su venti la gara aveva visto vincitore chi era scattato davanti a tutti. Il trend è proseguito anche nel 2023, perché alle pole position dei due fratelli Marquez hanno fatto seguito le vittorie di Francesco Bagnaia in Portogallo e Marco Bezzecchi in Argentina, a quella di Pecco è seguito il successo di Alex Rins negli Stati Uniti, a Jerez ha vinto Bagnaia dopo la pole di Espargaro, infine in Francia ecco Pecco davanti a tutti ma poi Bezzecchi in trionfo.

Griglia di partenza MotoGP/ Pecco Bagnaia in pole position! GP Americhe

In totale siamo giunti a tre su venticinque ed ecco allora che le doppiette pole position-vittoria sono ormai da considerare delle vere e proprie imprese. Inoltre, dobbiamo tornare indietro davvero di molto per trovarle, perché le tre del 2022 furono tutte nella prima parte della scorsa stagione. La prima doppietta pole position-vittoria fu di Aleix Espargaro con l’Aprilia a Termas de Rio Hondo; a Jerez de la Frontera Francesco Bagnaia al sabato ottenne la pole position e domenica vinse, sembrava un lampo in un inizio molto difficile, col senno di poi fu l’inizio della rinascita verso il Mondiale. Ad Assen fu di nuovo Bagnaia ad infilare la doppietta pole position-vittoria del 2022, ma era giugno, ormai un anno fa, e da allora non è mai più successo: sono passati altri quattordici Gran Premi, nove nel 2022 e cinque nel 2023, chissà se il Mugello spezzerà il sortilegio della griglia di partenza MotoGp…











© RIPRODUZIONE RISERVATA