Griglia di partenza MotoGp/ GP Italia 2024 Mugello: chi farà la pole position? (oggi 1° giugno)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GP ITALIA: BAGNAIA FA SUL SERIO

Ci attende un sabato mattina naturalmente in compagnia della caccia alla pole position, con in più il fascino garantito dalla spettacolarità del Mugello per infiammare le sessioni per comporre la griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio d’Italia 2024. Le aspettative sono alte e in ottica italiana fa piacere constatare che ieri pomeriggio sia stato Francesco Bagnaia il pilota più veloce nelle pre-qualifiche del venerdì, con l’iridato Pecco e il suo compagno di squadra Enea Bastianini che a dire il vero hanno scongiurato, in sella alle loro Ducati ufficiali, quello che per il resto sarebbe stato un festival iberico con sette spagnoli e un portoghese nei primi dieci. Pecco in realtà sarà penalizzato dopo il contatto con Alex Marquez di ieri, però attenzione: l’arretramento di tre posizioni sulla griglia di partenza MotoGp sarà valido solo per il Gran Premio, mentre nella Sprint partirà in base al piazzamento reale nelle qualifiche.

Griglia di partenza MotoGp/ Aleix Espargaro, pole position da "pensionato" (GP Catalogna 2024 oggi 25 maggio)

Un sorriso anche per Marc Marquez, che stavolta è riuscito a classificarsi nella top 10 e quindi potrà evitare le insidie del Q1, che ad esempio gli erano costate caro appena una settimana fa al Montmelò di Barcellona. Ci sarà dunque pure il numero 93 fra i dieci sicuri protagonisti nella lotta per le prime quattro file della griglia di partenza MotoGp, lasciando quindi agli esclusi la prima battaglia, quella per essere fra i due più veloci nel Q1. Ci sarà quindi Marquez, ci saranno le due Ducati ufficiali di Bagnaia e Bastianini e aggiungiamo subito che ci sarà pure il leader iridato Jorge Martin, già solo con questi quattro nomi la battaglia per la pole position sarebbe splendida, ma naturalmente non possiamo fermarci qui.

Griglia di partenza MotoGp/ Jorge Martin in pole position, poi Bagnaia! GP Francia 2024 Le Mans, 11 maggio

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: CHI SI GIOCHERÀ LA POLE POSITION NEL Q2 DEL GP ITALIA?

Sono naturalmente dieci i nomi dei piloti più soddisfatti dopo la giornata del venerdì, coloro che sono certi di essere almeno nelle prime quattro file della griglia di partenza MotoGp in attesa della battaglia, come sempre spettacolare grazie all’elevato livello tecnico del tracciato del Mugello, uno dei più amati da tutti i piloti. Possiamo ad esempio notare che ieri pomeriggio è stato secondo a sorpresa Alex Rins, un guizzo inatteso da parte del pilota spagnolo della Yamaha che ha preceduto il rampante Pedro Acosta, il quale invece non è più una novità ma pone in alto pure la Ktm.

Griglia di partenza MotoGp/ Pole position a Marquez, Bezzecchi è secondo! (GP Spagna 2024 Jerez, 27 aprile)

D’altronde le pre-qualifiche hanno visto quattro Case diverse nelle prime quattro posizioni e un altro dato curioso è che il migliore rappresentante della Aprilia sia stato il portoghese Miguel Oliveira, appunto quarto. Ecco poi dal quinto al settimo posto i già citati Marc Marquez, Enea Bastianini e Jorge Martin, con distacchi fra i quattro decimi e il mezzo secondo dal primato di Pecco Bagnaia. Infine, le ultime citazioni per la lotta per la griglia di partenza MotoGp vanno spese per Alex Marquez, che affiancherà il fratello nella Q2, e per le due Aprilia ufficiali di Maverick Vinales e Aleix Espargaro, che si sono salvate con il nono e il decimo tempo, anche se con queste premesse è più difficile immaginare un’altra pole position come quella di Aleix Espargaro in Catalogna…











© RIPRODUZIONE RISERVATA