Griglia di partenza MotoGp/ GP Catalogna 2024 Barcellona: chi farà la pole position? (oggi 25 maggio)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: IN CATALOGNA CACCIA ALLA POLE POSITION

La battaglia per la pole position sarà avvincente fin dal Q1, che vedrà protagonista in maniera speciale Marc Marquez, dodicesimo nelle pre-qualifiche di ieri pomeriggio e quindi costretto a passare dal Q1 che come al solito metterà in palio due soli posti per il Q2 che assegnerà le posizioni nelle prime quattro file sulla griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio di Catalogna 2024, naturalmente nelle qualifiche del sabato mattino di Barcellona, o per la precisione del Circuit de Catalunya del Montmelò, nei dintorni del capoluogo catalano.

Scoprire se il numero 93 padrone di casa passerà dal Q1 al Q2 sarà quindi il primo grande tema del sabato, poi naturalmente i migliori 12 si giocheranno la pole position e le posizioni di spicco della griglia di partenza MotoGp per il sesto evento stagionale, che apre una meravigliosa doppietta con il Mugello di settimana prossima. Detto del grande escluso, possiamo adesso naturalmente ricordare quali siano i dieci protagonisti già sicuri del Q2 di questa mattina: nell’ordine della classifica abbiamo Aleix Espargaro, il più veloce di ieri con l’Aprilia, poi Brad Binder, Pedro Acosta, Francesco Bagnaia e Jack Miller, dal momento che nei primi cinque avevamo avuto ben tre KTM.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: TUTTI I QUALIFICATI PER IL Q2

Gli altri cinque centauri che, grazie all’esito della pre-qualifiche hanno già in tasca il pass per il Q2, sono innanzitutto Jorge Martin in sesta posizione, forse meno brillante del solito sul giro secco proprio nel Gran Premio di casa, gli altri due italiani già ammessi al Q2 oltre a Pecco, cioè Enea Bastianini settimo e Franco Morbidelli ottavo, infine Alex Rins nono e al decimo posto Maverick Vinales, però in difficoltà (almeno ieri) rispetto ad Espargaro, che almeno per un giorno sembra essere tornato a recitare il ruolo di “prima punta” per l’Aprilia.

La griglia di partenza MotoGp sembrerebbe avere in questo 2024 maggiore importanza per determinare chi può essere il vincitore delle due gare del weekend: nei primi quattro Gran Premi della nuova stagione l’autore della pole position ha vinto per tre volte la Sprint e due volte è risultato essere anche il vincitore della domenica, con Jorge Martin che due settimane fa a Le Mans ha migliorato entrambi i numeri avendo fatto la tripletta pole-vittoria della Sprint-successo nel Gran Premio. Per fare un paragone, in tutto il 2023 solamente per sei volte l’autore della pole position aveva poi vinto il Gran Premio alla domenica, mentre furono sette i successi nella Sprint scattando davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp.











