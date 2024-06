GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ In pista per la pole position! GP Olanda 2024 Assen (oggi 29 giugno)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: COMINCIANO LE QUALIFICHE

Entriamo definitivamente nel clima delle qualifiche per la griglia di partenza MotoGp per il Gp Olanda 2024 e ne approfittiamo per ricordare che cosa era successo l’anno scorso sul leggendario circuito di Assen. Eravamo sempre alla fine del mese di giugno e l’autore della pole position fu Marco Bezzecchi con il tempo di 1’31”472, questo ci ricorda quanto fosse competitivo l’anno scorso un pilota che purtroppo nel 2024 è molto lontano da quei livelli. La prima fila della griglia di partenza MotoGp fu tutta italiana e tutta Ducati grazie al secondo posto di Francesco Bagnaia e al terzo di Luca Marini, che adesso soffre in Honda.

Molto più variegata la seconda fila, con il francese Fabio Quartararo che ottenne il quarto posto davanti al sudafricano Brad Binder e allo spagnolo Aleix Espargaro, rispettivamente per Yamaha, Ktm e Aprilia. Bezzecchi poi vinse la Sprint davanti a Bagnaia e Quartararo, mentre alla domenica fu Bagnaia a vincere davanti a Bezzecchi, con Espargaro terzo. Oggi che cosa succederà sul circuito di Assen? Parola naturalmente alla pista e al cronometro per scoprirlo grazie alle qualifiche per la griglia di partenza MotoGp del Gran Premio d’Olanda 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA LOTTA PER LA POLE POSITION AD ASSEN

Come siamo ormai ampiamente abituati, ci attende un sabato mattina in compagnia della caccia alla pole position, questa volta sul leggendario circuito di Assen dove fra poco si comporrà la griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio d’Olanda 2024, che ufficialmente è un “Tourist Trophy”, denominazione che richiama tempi ormai andati, ma che rende comunque l’idea del fascino di questa località e del suo Gran Premio. Le aspettative sono alte, anche perché Francesco Bagnaia è stato il pilota più veloce nelle pre-qualifiche del venerdì. Non solo: Bagnaia ha impressionato anche con alcuni tempi eccellenti ottenuti con gomme ormai usate da diversi giri, quindi si annuncia decisamente competitivo anche alla distanza.

Insomma, il trend sembra davvero favorevole all’iridato, se si pensa che Bagnaia arriva dal weekend perfetto al Mugello, con vittorie sia nella Sprint sia nel Gran Premio. Di mezzo c’è stato praticamente un mese di sosta, quindi poteva esserci qualche incognita, spazzata però via già dal rendimento del venerdì, per cui possiamo dire senza ombra di dubbio che il centauro piemontese e la sua Ducati ufficiale saranno sicuramente grandi protagonisti oggi per la caccia alle migliori posizioni sulla griglia di partenza MotoGp. La concorrenza non mancherà, anche se naturalmente non abbiamo ancora il quadro completo dei partecipanti al Q2 di Assen: tra chioderà passare dal Q1 ci sarà pure Pedro Acosta, l’astro nascente che tuttavia ieri ha fatto parecchia fatica.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: CHI SI GIOCHERÀ LA POLE POSITION NEL Q2 DEL GP OLANDA?

Parlando invece di coloro che sono già fra i dieci sicuri protagonisti nella lotta per le prime quattro file della griglia di partenza MotoGp e quindi anche per la pole position, dobbiamo osservare che alle spalle di Pecco Bagnaia c’è il consueto “esercito” di spagnoli, che nel venerdì di Assen è stato guidato da Maverick Vinales, che con la sua Aprilia era stato secondo a soli 65 millesimi dal miglior tempo di Pecco. Il venerdì ha messo in evidenza anche Alex Marquez, capace di issarsi al terzo posto, con un ritardo già superiore ai tre decimi ma comunque davanti a tanti nomi più nobili.

Ad esempio Aleix Espargaro quarto, ma soprattutto i due principali rivali di Bagnaia in questo Mondiale 2024 della MotoGp, a cominciare dall’attuale leader Jorge Martin, che rischia di essere un separato in casa con la Ducati ma è comunque quinto nella Griglia di partenza davanti a Marc Marquez, sesto. Settimo Brad Binder, che si prende la non banale soddisfazione di essere il migliore pilota della Ktm, mentre in ottava posizione ritroviamo l’Italia con l’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, seguito da Raul Fernandez e Franco Morbidelli, che completa quindi l’elenco dei piloti che saranno sicuramente nelle prime dodici posizioni della griglia di partenza MotoGp. Per il resto, si vedrà stamattina…











