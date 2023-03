GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Come andò l’anno scorso? GP Portogallo 2023 Portimao

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: L’ANNO SCORSO

In attesa di scoprire come si comporrà oggi la griglia di partenza MotoGp a Portimao, possiamo naturalmente ricordare che cosa era successo l’anno scorso in occasione del Gran Premio del Portogallo, con speciale riferimento al sabato della MotoGp. Le qualifiche del Gran Premio sul circuito dell’Algarve, che in quel caso ospitava già la quinta gara stagionale, avevano esaltato la Ducati Pramac grazie alla pole position del francese Johann Zarco con il tempo di 1’42”003 in sella alla sua moto satellite di Borgo Panigale, davanti alla Suzuki di Joan Mir e all’Aprilia di Aleix Espargaro, rispettivamente in seconda e terza posizione per uno scenario che oggi garantirebbe a questi piloti la prima fila sulla griglia di partenza MotoGp sia per la Sprint del sabato pomeriggio sia per il Gran Premio della domenica.

La seconda fila aveva visto nell’ordine dal quarto al sesto posto Jack Miller, Fabio Quartararo e Marco Bezzecchi, mentre Francesco Bagnaia fu costretto a partire dall’ultimo posto sulla griglia di partenza MotoGp e chiuse poi ottavo in gara. Alla domenica la vittoria a Portimao era andata a Quartararo davanti a Zarco per una festa tutta francese, con il terzo posto di Aleix Espargaro per completare il podio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI PARTIRÀ PER PRIMO?

Questo pomeriggio scopriremo la griglia di partenza MotoGp seguendo le qualifiche che ci attendono al Gran Premio del Portogallo 2023 sul circuito di Portimao, che avranno il compito di dirci chi partirà davanti a tutti nella prima gara della nuova stagione, che finalmente riparte con Francesco Bagnaia nei panni di campione del Mondo e con la grande attesa che è inevitabile dopo lunghi mesi di attesa, spezzati solamente dalle sessioni di test e dalle presentazioni delle nuove moto. Oggi scopriremo chi avrà ottenuto la pole position e i primi verdetti almeno sul giro secco, con la fondamentale precisazione che la griglia di partenza MotoGp da quest’anno registrerà una fondamentale differenza.

In effetti, dobbiamo ricordare che il regolamento ha introdotto le gare Sprint, che per la MotoGp saranno disputate a ogni Gran Premio: per stabilire la griglia di partenza MotoGp tuttavia resterà solo l’appuntamento con le qualifiche, sia pure spostate dal pomeriggio al mattino del sabato, per dare poi spazio appunto alla Sprint. A differenza della Formula 1, la gara breve del sabato non determinerà la griglia per il GP della domenica, che sarà infatti determinata dall’esito delle qualifiche, le quali serviranno dunque a determinare una doppia pole position e una doppia griglia di partenza MotoGp, sia per la Sprint sia per il Gran Premio.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI DEL 2022

Tutto questo premesso, ricordiamo che cosa era successo l’anno scorso in termini di griglia di partenza MotoGp e nel confronto con il risultato della domenica. Il dato più rilevante è che solo tre volte su venti ha vinto chi era scattato davanti a tutti, praticamente una volta ogni sette. A Losail Jorge Martin era partito davanti a tutti grazie alla prima pole position stagionale ma poi vinse Enea Bastianini, mentre a Mandalika la pole position era andata a Fabio Quartararo ma in gara trionfò Miguel Oliveira. La prima doppietta pole position-vittoria è stata di Aleix Espargaro con l’Aprilia a Termas de Rio Hondo, mentre ad Austin ci furono la seconda pole position stagionale per Jorge Martin e la seconda vittoria di Enea Bastianini.

A Portimao fu festa francese: Johann Zarco in pole position prima del successo di Quartararo; a Jerez invece la rinascita di Francesco Bagnaia, perché Pecco al sabato ottenne la pole position e domenica vinse. In Francia arrivò la terza vittoria per Bastianini senza alcuna pole position, che era stata di Bagnaia, al Mugello ecco il riscatto di Pecco in gara dopo l’acuto di Fabio Di Giannantonio per la pole position, a Barcellona seconda pole position per Espargaro e l’Aprilia, ma anche secondo successo per Quartararo e la Yamaha.

Al Sachsenring altra pole position vanificata da Bagnaia con una caduta in gara, vinta nuovamente da Quartararo, però poi caduto ad Assen dove Bagnaia ha infilato la sua seconda doppietta pole position-vittoria del 2022. Ai tempi era ancora difficile da immaginare, ma quella fu la svolta della stagione della MotoGp. Dopo la pausa estiva ecco Silverstone, dove la pole position era andata a Zarco per la seconda volta in stagione, ma la vittoria fu di Bagnaia; la Ducati ha ripetuto la doppietta pole-vittoria con piloti diversi anche a Zeltweg con Enea Bastianini mattatore al sabato per la prima volta e Bagnaia ancora in trionfo alla domenica e poi a Misano, con Jack Miller primo al sabato ma altra vittoria per Pecco. Sempre dominio Ducati ma con Bagnaia autore della pole position e Bastianini in trionfo in Aragona, a Motegi prima pole position stagionale di Marc Marquez ma anche prima vittoria di Jack Miller, in Thailandia per Marco Bezzecchi la prima pole position e domenica vittoria di Miguel Oliveira, mago della pioggia. In Australia, in Malesia e infine a Valencia ecco sulla griglia di partenza MotoGp il tris di pole position consecutive di Jorge Martin seguite dalle vittorie rispettivamente di Alex Rins, Bagnaia e di nuovo Rins, mentre Pecco andava a prendersi il titolo.











