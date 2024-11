DIRETTA MOTOGP STREAMING: A BARCELLONA DECISIVA SUBITO LA SPRINT?

Entra definitivamente nel vivo la diretta MotoGp per il Gran Premio di Barcellona 2024, la corsa che ha sostituito per cause di forza maggiore la vicina Valencia, nel segno della solidarietà. Per primo affrontiamo subito l’aspetto agonistico: infatti oggi pomeriggio al Montmelò ci sarà come al solito la gara Sprint, che potrebbe già essere determinante qualora Jorge Martin guadagnasse almeno 2 punti su Francesco Bagnaia, perché in quel caso diventerebbe irraggiungibile per il piemontese campione in carica e conquisterebbe il Mondiale, riportandolo in Spagna per la prima volta dal successo di Joan Mir nel 2020.

Ovviamente Pecco ha l’obiettivo opposto: rimanere in corsa e allungare la battaglia fino al Gran Premio di domani, possibilmente però anche recuperando già un discreto gruzzolo di punti, perché l’attuale -24 è una montagna decisamente dura da scalare per Bagnaia. La posta in palio è quindi altissima, motivo per cui vanno annotati per bene tutti gli appuntamenti del giorno con la diretta MotoGp, a cominciare dalle ore 10.10, quando prenderanno il via gli ultimi 30 minuti di prove libere; a seguire avremo naturalmente le qualifiche, con il Q1 alle ore 10.50 e il Q2 fissato per le ore 11.15. Infine, l’appuntamento che potenzialmente potrebbe già essere decisivo: i 12 giri della Sprint ci faranno compagnia dalle ore 15.00 come culmine della diretta MotoGp odierna.

QUALIFICHE E SPRINT GP BARCELLONA 2024, COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Sarà un sabato imperdibile, tifosi e appassionati saranno aiutati in tal senso perché questo è il giorno meglio coperto anche dalla televisione in chiaro lungo tutta la stagione e quindi naturalmente anche al Gran Premio di Barcellona 2024. Per la precisione, la diretta MotoGp in tv per le qualifiche e la Sprint dal Montmelò saranno visibili in chiaro su Tv8 oltre che sul canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky Sport MotoGp HD per gli abbonati, con la prima sessione di prove libere che sarà l’unica in esclusiva sul satellite. Ampia quindi pure la diretta MotoGp streaming video, fruibile sia tramite abbonamento a Sky Go o Now Tv, sia per tutti su Tv8.it.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: GP BARCELLONA 2024, UN APPUNTAMENTO SPECIALE

La posta in palio nella diretta MotoGp sarà quindi altissima oggi al Montmelò di Barcellona, con le pre-qualifiche di ieri che ci hanno indicato come Bagnaia abbia cominciato con il piede giusto grazie al miglior tempo, mentre Martin si è piazzato al quinto posto. Non possiamo però dimenticare che si gareggia in Catalogna a causa di quanto è successo poco tempo fa nella Comunità Valenciana e allora è giusto ricordare che ci sono davvero tante iniziative benefiche in corso per aiutare Valencia e dintorni, secondo quanto la stessa Dorna aveva promesso: non a Valencia, ma per Valencia. Innanzitutto, l’intero ricavato della vendita dei biglietti per tutto il Gran Premio sarà devoluto alle zone colpite dall’alluvione.

Ci sono poi tre aste benefiche per raccogliere fondi da destinare alla popolazione di Valencia: la prima è già andata in scena ieri, oggi si replicherà dalle 16 alle 18, cioè al termine dell’attività in pista, mentre la terza è online, accessibile a tifosi ed appassionati di tutto il mondo. Tra gli oggetti più importanti, Maverick Vinales ha messo a disposizione la moto con cui vinse il Mondiale Moto3 nel 2013. Si può infine comprare anche la maglietta speciale #RacingForValencia, altra occasione per fare della concreta solidarietà. Adesso però torniamo a mettere in copertina l’aspetto agonistico: sarà sicuramente avvincente la diretta MotoGp streaming di qualifiche e Sprint del Gran Premio di Barcellona 2024!