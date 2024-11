DIRETTA MOTOGP STREAMING: SI DECIDE IL MONDIALE, BAGNAIA PER LA LEGGENDA

La missione è ai limiti dell’impossibile, ma sapremo oggi domenica 17 novembre se Francesco Bagnaia potrà scrivere una pagina che sarebbe davvero leggendaria per la diretta MotoGp nel Gran Premio di Barcellona 2024 sul Circuit de Catalunya del Montmelò. Presentiamo allora subito tutte le informazioni pratiche, per poi entrare nel vivo di un evento da ricordare. La partenza della corsa sarà alle ore 14.00 e ci saranno 24 giri da affrontare, mentre i tradizionali 10 minuti del warm-up, che apriranno come sempre la diretta MotoGp, saranno fissati alle ore 9.40 del mattino.

Pecco ha già raggiunto il primo basilare obiettivo del weekend, anzi due. Ieri mattina è arrivata la pole position per Francesco Bagnaia, che poi ha vinto la Sprint, recuperando cinque lunghezze a Jorge Martin anche grazie al contributo di Enea Bastianini, che si è piazzato al secondo posto fra i due grandi rivali. Certo, per lo spagnolo restano 19 punti di vantaggio che sono un’enormità quando ne restano in palio in totale 25, però Bagnaia deve vincere confermando la superiorità finora dimostrata per tutto il weekend e sperare che succeda qualcosa che gli consegnerebbe il terzo titolo consecutivo, un’impresa che farebbe entrare davvero nella storia questa diretta MotoGp del GP intitolato alla Solidarietà per Valencia.

GP BARCELLONA 2024, DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Ultimo appuntamento del Mondiale e in palio c’è ancora il Mondiale: cosa chiedere di meglio? Ci aiuta anche la programmazione televisiva in questo caso, perché la diretta MotoGp in tv sarà garantita anche in chiaro per tutti su Tv8 in occasione della gara del GP Barcellona 2024, oltre che per gli abbonati su Sky Sport. Infine, ne scaturisce di conseguenza che per la diretta MotoGp in streaming video il sito tv8.it si aggiungerà ai servizi su abbonamento di Sky Go oppure Now Tv.

DIRETTA MOTOGP STREAMING GP BARCELLONA 2024: BAGNAIA PUÒ SPERARE?

La diretta MotoGp ci proporrà quindi una domenica imperdibile per tutti gli appassionati. La caduta nella Sprint di Sepang è stata un colpo durissimo per Bagnaia, che però ha risposto vincendo il Gran Premio della domenica e poi anche la Sprint di ieri, recuperando 10 punti a Martin, che però a quel punto ne aveva 29 e quindi ancora adesso è in una posizione di forza. In effetti allo spagnolo basterà un semplice nono posto in caso di vittoria di Pecco o un quattordicesimo se Bagnaia sarà secondo – unici piazzamenti con cui l’italiano potrebbe ancora sperare. Barcellona però è una pista favorevole al piemontese, che finora l’ha sfruttata nel migliore dei modi: adesso bisogna completare l’opera, per gli eventuali rimpianti ci sarà tempo dopo…

Appena nove piloti hanno vinto tre (o più) Mondiali consecutivi in 500/MotoGp e questo la dice lunga sul livello dell’impresa che Francesco Bagnaia potrebbe compiere. Nel XXI secolo ci sono riusciti solamente Valentino Rossi e Marc Marquez, tanto per intenderci: certo, serviranno molti alleati per compiere l’impresa. Ieri è stato bravissimo Enea Bastianini, autore di un grande sorpasso proprio ai danni di Martin, chissà se anche altri saranno in grado di inserirsi e infiammare a quel punto la lotta per il titolo. Staremo a vedere, di certo seguiremo con il massimo interesse la diretta MotoGp della gara per il Gran Premio di Barcellona 2024!