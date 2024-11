BAGNAIA O MARTIN CAMPIONE DEL MONDO MOTOGP: COSA PUÒ SUCCEDERE NELLA SPRINT?

Siamo giunti all’ultimo Gran Premio della stagione e ancora non è stato emesso il verdetto più atteso, per cui sarà al GP Barcellona 2024 che sapremo la verità sul nome del nuovo (o “vecchio”) iridato, Bagnaia o Martin campione del Mondo MotoGp è infatti un dilemma che sarà risolto fra oggi e domani, 16 e 17 novembre 2024. Jorge Martin spera di chiudere i conti già oggi, forte di 24 punti di vantaggio, mentre evidentemente l’obiettivo di Francesco Bagnaia è quello di prolungare il duello fino a domani. Subito alcuni numeri: in palio ci sono 37 punti in totale, 12 nella Sprint di oggi e 25 nel Gran Premio di domani, per cui a Martin serve un vantaggio di 26 punti per fare festa già oggi pomeriggio dopo la gara breve.

Diretta MotoGp streaming/ Sprint video: il confronto con l'anno scorso! GP Barcellona 2024 (oggi 16 novembre)

Infatti allo spagnolo non basterebbe un margine di 25 punti, dal momento che sarebbe ancora possibile un arrivo a pari punti che premierebbe Pecco per il maggior numero di vittorie alla domenica. Dunque, per sciogliere il dilemma Bagnaia o Martin campione del Mondo MotoGp già oggi servirebbe un guadagno di due punti da parte dello spagnolo, che sarà certo se Martin vincerà la Sprint, oppure se arriverà secondo ma davanti a Bagnaia. Dal terzo posto in giù, servirebbe almeno un pilota in mezzo ai due per consentire a Martin di guadagnare due punti, impresa evidentemente impossibile per Jorge in caso di nono posto (un punto) o peggio.

DIRETTA MOTOGP STREAMING/ Pre-qualifiche live video tv: Bagnaia beffa tutti! GP Barcellona 2024 (15 novembre)

BAGNAIA O MARTIN CAMPIONE DEL MONDO MOTOGP: GLI SVILUPPI PER LA GARA DI DOMANI

Se Jorge Martin riuscirà a fare quanto detto in precedenza, il sipario sul Motomondiale 2024 calerà già oggi, altrimenti la domanda su Bagnaia o Martin campione del Mondo MotoGp ci accompagnerà anche domani. Ovviamente non potremmo ancora fare calcoli precisi, possiamo però dire che per Francesco Bagnaia sarebbe prezioso recuperare un congruo numero di punti già oggi, perché se il margine di ritardo restasse attorno agli attuali 24 punti, la rimonta domani diventerebbe davvero quasi impossibile per puntare a uno storico tris consecutivo da parte di Pecco, già campione MotoGp 2022 e 2023.

Classifica MotoGp/ Mondiale piloti dopo Gp Malesia 2024 a Sepang: Martin a +24, Bagnaia continua a sperare

Diciamo che un esito auspicabile potrebbe essere quello che stava per realizzarsi proprio a Barcellona nella Sprint del Gran Premio di Catalogna a maggio: Pecco Bagnaia era al comando con Martin quinto, poi la caduta del piemontese ha imposto un pesante “zero”, mentre Martin ha guadagnato una posizione, chiudendo quarto. Potevano essere sette punti guadagnati da Bagania, sono stati sei per Martin e la differenza è stata quindi di ben 13 punti. Inutile rimuginarci sopra, però Bagnaia avrebbe bisogno di una Sprint come quella, almeno fino al penultimo giro…