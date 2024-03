Griglia di partenza MotoGp/ Jorge Martin in pole position! (Gp Qatar 2024 Losail, oggi sabato 9 marzo)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: JORGE MARTIN IN POLE POSITION

Jorge Martin ha conquistato la pole position e di conseguenza partirà davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp per il Gp Qatar 2024 sul circuito di Losail, sia per la Sprint di stasera sia per il Gran Premio “lungo” di domani. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac ha firmato una prestazione eccezionale in 1’50”789, tempo che gli avversari non sono riusciti a battere, anche se in realtà i margini sono stati risicati. Infatti ecco l’Aprilia con Aleix Espargaro, secondo a 83 millesimi dal connazionale, mentre la Ducati ufficiale ha Enea Bastianini, che completa la prima fila con il terzo migliore tempo.

Brad Binder si prende invece il quarto posto per aprire una seconda fila nobilissima, che vede infatti al quinto posto Pecco Bagnaia e poi Marc Marquez, che scatterà invece dalla sesta casella. Tra gli italiani ha fatto molto bene anche Fabio Di Giannantonio, settimo sulla griglia di partenza MotoGp per precedere Pedro Acosta e Alex Marquez in terza fila, mentre Maverick Vinales, Jack Miller e Raul Fernandez (che si erano qualificati passando per il Q2) completano le prime quattro file. Purtroppo tre italiani sono decisamente più attardati, cioè Marco Bezzecchi che dovrà accontentarsi del quindicesimo posto sulla griglia di partenza MotoGp, mentre ancora più in fondo tra mille difficoltà troveremo Luca Marini ventunesimo e Franco Morbidelli ventiduesimo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COMINCIANO LE QUALIFICHE

Tutto è pronto adesso per le qualifiche che disegneranno il volto della griglia di partenza MotoGp per il Gp Qatar 2024, ricordiamo che cosa era successo l’anno scorso nella lotta per la pole position sul circuito di Losail. Innanzitutto bisogna notare che si corse a novembre, per cui sono passati in realtà solamente circa quattro mesi: la pole position era andata a Luca Marini con il tempo di 1’51”762 per aprire le prime due file della griglia di partenza MotoGp formate esclusivamente da piloti Ducati.

Ottimo secondo posto per Fabio Di Giannantonio davanti ad Alex Marquez per completare la prima fila, Pecco Bagnaia aprì invece la seconda davanti al grande rivale Jorge Martin e Johann Zarco, mentre Marc Marquez con il settimo posto fu il migliore “non Ducati”. In gara poi vinse Fabio Di Giannantonio davanti a Bagnaia e Marini per una fantastica tripletta italiana, mentre Jorge Martin fu solo decimo, un risultato pesante per il Mondiale di Pecco. Oggi che cosa succederà sul circuito di Losail? Parola naturalmente alla pista e al cronometro per scoprirlo, siamo pronti al via delle qualifiche per determinare la griglia di partenza MotoGp del Gran Premio del Qatar 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PRIMA POLE POSITION!

L’appuntamento è oggi, sabato 9 marzo, per la prima griglia di partenza MotoGp stagionale, naturalmente in occasione del Gran Premio del Qatar 2024, che si disputa sul circuito di Losail, recentemente sede anche degli ultimi giorni di test in pista dell’inverno che ricorderemo soprattutto per il passaggio di Marc Marquez in Ducati, per sfidare il due volte campione del Mondo Francesco “Pecco” Bagnaia a parità di moto. La lotta per conquistare oggi la prima pole position del 2024 sarà affascinante, perché inizieremo a capire davvero le gerarchie almeno sul giro secco, anche se in realtà in MotoGp questo non è un aspetto così significativo – in Qatar poi i sorpassi sono garantiti sul lunghissimo rettilineo del traguardo.

Nel frattempo ricordiamo che il Mondiale 2024 della MotoGp ripropone la formula che abbiamo già imparato a conoscere nella passata stagione, di conseguenza l’appuntamento con le qualifiche per determinare la composizione della griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio del Qatar 2024 sarà il primo atto di un ricco sabato che culminerà qualche ora più tardi con la disputa della Sprint, la gara breve che assegnerà i primi punti in attesa del Gran Premio, che naturalmente sarà domani. Tutto questo premesso, noi adesso vogliamo riassumere i numeri stagionali del 2023 nelle qualifiche prima di assistere al primo atto di una nuova storia.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI DEL 2023

Riassumendo la stagione scorsa con un particolare occhio di riguardo alla griglia di partenza MotoGp, possiamo ricordare che inizialmente si era esaltata la famiglia Marquez, con le prime due pole position 2023 sulla griglia di partenza MotoGp: a Portimao con Marc, poi a Termas de Rio Hondo con Alex, passato alla Ducati come ora anche il 93. Ad Austin è stato il campione del Mondo Pecco Bagnaia a partire davanti a tutti, mentre a Jerez sul giro secco ci fu gloria per Aleix Espargaro e l’Aprilia e poi di nuovo per Bagnaia a Le Mans. Successivamente, al Mugello per la prima volta aveva vinto la gara della domenica chi partiva dalla pole position, cioè proprio Francesco Bagnaia, poi autore della pole anche al Sachsenring. Tra Assen e Silverstone il dominatore sul giro secco è diventato Marco Bezzecchi, autore di ben due pole position a cavallo della lunghissima sosta estiva, tuttavia il pilota numero 72 del Mooney VR46 Racing Team non è riuscito a tramutare in vittoria nessuna delle due partenze al palo come invece è riuscito a fare Bagnaia, dominatore assoluto in Austria e poi in pole position anche al Montmelò, prima dell’incidente che ha fatto trattenere il fiato a tutti al primo giro del Gran Premio della domenica.

In seguito, ecco a Misano il trionfo di Jorge Martin con pole position al sabato e vittoria alla domenica, stessa impresa riuscita in India a Marco Bezzecchi in un periodo nel quale la griglia di partenza MotoGp fu molto “rispettata” anche sul traguardo. Nuovamente Martin mattatore assoluto a Motegi, in Indonesia la novità della pole position per Luca Marini, mentre in Australia ecco la pole position per Martin, che in Thailandia completò l’opera con pole position e poi vittoria. In Malesia il ritorno in pole position di Bagnaia, mentre in Qatar ci fu la seconda pole di Luca Marini e infine a Valencia fu Vinales a scattare davanti a tutti. La griglia di partenza MotoGp quanto incide sul nome del vincitore del Gran Premio della domenica? Nel 2022 solo tre volte su venti la gara aveva visto vincitore chi era scattato davanti a tutti; nel 2023 furono sei su venti, cioè il doppio, ma con incidenza sempre abbastanza limitata. Staremo a vedere nel 2024…











