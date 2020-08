Griglia di partenza Motogp/ Gp Stiria 2020: la lotta per la pole position a Spielberg

Oggi pomeriggio conosceremo la griglia di partenza della Motogp per il Gran Premio di Stiria 2020, secondo appuntamento del motomondiale sul tracciato di Spielberg e davvero non vediamo l’ora di dare la parola alle prove ufficiali, che designeranno schieramento e concederanno ovviamente la pole position. E davvero l’attesa è grande: se infatti anche oggi i nostri beniamini della Motogp si sfideranno per ottenere la prima fila nella griglia di partenza in vista della bollente gara di domenica, su curve ben note, pure è certo che sarà grandissimo spettacolo oggi. Lo abbiamo visto già a Jerez: il sistema dei doppi Gp, ritenutosi necessario per semplificare il calendario del Motomondiale nel post pandemia, non sta appiattendo lo spettacolo in pista e anche oggi sono attese scintille a Spielberg. Anche perchè, come già occorso settimana prossima, sarà caccia aperta a Andrea Dovizioso per la pole position e la prima fila della griglia di partenza della Motogp. Il pilota della Ducati infatti sette giorni fa ha confermato il suo grandissimo feeling con l’asfalto austriaco e le potenzialità della Desmo nelle curve di Zeltweg, andando a vincere: ora sarà vorrà ancora confermarsi, in un weekend che si annuncia davvero decisivo per le ambizioni del pilota di Forlimpopoli in questa stagione 2020.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: E’ LOTTA APERTA PER LA POLE POSITION

Ma come è facile immaginare, per la prima fila della griglia di partenza della Motogp come al pole position nel Gran Premio di Stiria 2020 sarà lotta aperta, anzi apertissima. Se infatti Dovizioso e la Ducati hanno mostrato qui di poter fare bebe pure va aggiunto che il pilota della Rossa ancora non ha trovato alcuna prima casella negli schieramenti dei primi Gp di quest’anno: anzi finora, nelle prime 4 prove del mondiale, la pole position è stata affare esclusivo di piloti francesi e spagnoli. Non possiamo infatti scordare la magnifica doppietta realizzata da Fabio Quartararo sulla Petronas Yamaha nelle prime due prove del calendario, post lockdown, sul tracciato di Jerez de la Frontera: come anche della pole position trovata dal connazionale Johann Zarco con la Ducati Avintia a Brno. E sette giorni fa, la griglia di partenza della Motogp per la prima tappa austriaca del Motomondiale ha visto un’altra Yamaha, quella ufficiale di Maverick Vinales. E proprio lo spagnolo oggi è da tenere d’occhio: la M1 è stata veloce nelle qualifiche ufficiali, ma la prestazione di Vinales si è poi rivelata inconsistente nella gara di domenica. E certo l’alfiere della casa del Diapason, nonostante il pronostico sfavorevole sarà impaziente di mettersi di nuovo alla prova e dunque superare in pista e nella lotta per la pole position l’avversario di Borgo Panigale. Chiaramente solo la pista ci darà il verdetto: chissà come si comporrà la griglia di partenza della Motogp per il Gran Premio di Stiria 2020.



