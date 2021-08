Grillitsch al Milan?/ Calciomercato news, l’austriaco non esclude Adli

CALCIOMERCATO NEWS, FLORIAN GRILLITSCH AL MILAN

E’ risaputo da tempo che i rossoneri stiano cercando di migliorare la qualità del proprio centrocampo ed in questo senso si colloca l’indiscrezione riguardante il possibile approdo di Florian Grillitsch al Milan da qui alla chiusura del calciomercato estivo. L’addio di Hakan Calhanoglu, che ha firmato coi cugini dell’Inter a parametro zero a inizio luglio, ha lasciato un vuoto difficile da colmare per il club di Milanello che sta cercando un nuovo trequarti e non solo. Il nome più caldo rimane quello di Yacin Adli del Bordeaux ma anche Grillitsch potrebbe fare al caso di mister Pioli specialmente dopo non esser stato convinto del tutto da Pobega nel corso del precampionato nel ruolo di mediano al fianco di Tonali. Ventiseienne di proprietà dell’Hoffenheim, Grillitsch ha il contratto in scadenza fra un anno, ovvero nel giugno del 2022 ed in questa finestra di mercato era già stato accostato ad un altro club italiano, il Napoli.

Le chances di vedere Florian Grillitsch al Milan potrebbero dunque crescere nelle prossime ore di questa sessione di calciomercato. Nella passata stagione Grillitsch è riuscito a collezionare 34 presenze arricchite da quattro reti e due assist vincenti per i compagni in Germania con la maglia dell’Hoffenheim. L’austriaco classe 1995 potrebbe essere il mediano giusto per sistemare la formazione titolare che verrà schierata dai rossoneri durante la stagione che sta per cominciare.

