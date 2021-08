CALCIOMERCATO MILAN/ Rossoneri al lavoro per aggiudicarsi Adli e Florenzi

CALCIOMERCATO MILAN, CACCIA A FLORENZI E ADLI

In casa Milan il calciomercato estivo sta modificando parecchio il volto dei rossoneri ed i movimenti in entrata non sono ancora finiti. Il club lombardo sta infatti cercando di aggiudicarsi due calciatori a cominciare da Yacine Adli, centrocampista francese di proprietà del Bordeaux. I Girondini lo valutano non meno di 12 milioni di euro mentre i dirigenti di Milanello puntano ad accaparrarselo per 10 milioni, nonostante la concorrenza di Lille, Arsenal e Tottenham. Un altro elemento seguito con estremo interesse è Alessandro Florenzi, in uscita dalla Roma. Il prestito al PSG dello scorso anno è stato soltanto il preludio al nuovo addio del Campione d’Europa alla sua amata Capitale ed ora attende di sposare la causa del Milan. I giallorossi sono alle prese anche con la ricerca di un sostituto di Edin Dzeko, in procinto di passare all’Inter, e poi potranno chiudere con i rossoneri per il prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro di Florenzi.

Calciomercato Milan/ Il Cagliari si fa avanti per Tommaso Pobega

CALCIOMERCATO MILAN, LE PAROLE DEL DIECI ROSSONERO

I dirigenti del Milan si stanno muovendo molto in questa sessione di calciomercato al fine di garantire a mister Pioli una rosa competitiva per affrontare al meglio la stagione che sta per cominciare. In particolare i rossoneri hanno riabbracciato Brahim Diaz, giocatore tornato dal Real Madrid dopo l’ottima avventura in prestito vissuta proprio a Milanello lo scorso anno. Intervistato in esclusiva da Milan Tv, il ventiduenne spagnolo ha spiegato: “Voglio dare tutto per fare gol, assist e aiutare la squadra, che è la cosa più importante. Devo dire grazie a tutti. È un onore giocare per il Milan ed avere questi tifosi. Si meritano tanto. Io sono felice di essere qui perché il Milan è una squadra incredibile ed un top club.” Ricordiamo che Diaz torna a vestire la maglia rossonera con la formula del prestito biennale fino al giugno del 2023.

LEGGI ANCHE:

Adli al Milan?/ Calciomercato news, il francese del Bordeaux ideale per la trequartiFLORENZI AL MILAN?/ Calciomercato news: accordo vicino con la Roma, i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA