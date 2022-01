Grillitsch alla Roma?/ Calciomercato, può arrivare dall’Hoffenheim a zero in estate

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI GRILLITSCH ALLA ROMA

La possibilità di vedere Florian Grillitsch alla Roma in fase di calciomercato sono decisamente buone stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore. I dirigenti del club giallorosso hanno operato nel corso di questo gennaio soprattutto con l’intento di potenziare il centrocampo a disposizione di mister José Mourinho e dopo gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira si è parlato ancora a lungo dell’eventuale arrivo di un altro innesto in quella zona del campo.

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport Deutschland, la Roma non avrebbe affatto abbandonato la pista che porta a Grillitsch, seguito con grande interesse già prima dell’approdo nella Capitale del portoghese Oliveira. Classe 1995, il mediano ha il contratto in scadenza con l’Hoffenheim a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, e pare sia intenzionato a vivere un’avventura altrove senza prolungare il rapporto con il club tedesco.

CALCIOMERCATO NEWS: GRILLITSCH ALLA ROMA PER GIUGNO

Le chances che lo sbarco di Florian Grillitsch alla Roma possa effettivamente verificarsi durante il calciomercato estivo sono dunque molto buone. Per aggiudicarselo i giallorossi dovranno battere la concorrenza del Milan in Italia e del Newcastle, forte della disponibilità economica della nuova proprietà araba. Quest’anno Grillitsch ha raccimolato appena 12 presenze avendo anche contratto il Covid.

