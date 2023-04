“Grillo cheesburger sta spopolando”/ Manager “Vengono da tutta Italia, ma la carne…”

A Mattino Cinque News si torna a parlare dell’hamburger al grillo, il famoso Grillo Cheesburger di Pane e Trita lanciato due mesi fa e che sembra stia spopolando. Il manager della catena di fast food ha spiegato in diretta tv su Canale 5: “Non ci aspettavamo questo successo, è stata una novità. I tempi sono cambiati – ha proseguito – e questo aumento del fatturato (+25% per il settore) è dettato dal fatto che è una leva che suscita molta curiosità. Noi vendiamo carne ma in maniera dritta e diretta al popolo, i clienti vengono da noi perchè dicono che spendono meno rispetto alla macelleria, noi abbiamo allevamenti italiani con prezzi ottimi”.

Quindi ha proseguito: “Il grillo è un’alternativa, non andrà mai a sostituire la carne, sta crescendo assolutamente, c’è molta curiosità. Quando siamo partiti non ci saremmo mai aspettati di fare questi numeri, abbiamo queste steak house nella Lombardia e sono arrivati da tutta l’Italia per assaggiare il Grillo Cheesburger, vediamo tanta curiosità ma la carne è sempre al primo posto. Sia chiaro, il core business di pane e trita non è il grillo, il nostro hamburger è carne italiana al 100%, scottona”.

GRILLO CHEESBURGER SPOPOLA, SCAMPINI: “NON VEDO COLLEGAMENTO CON IL CALO DELLA CARNE…”

Un macellaio di Torino, in collegamento a Mattino Cinque News, ha aggiunto: “Io mi trovo impreparato, non so cosa dire e non sapevo dell’esistenza dell’hamburger al grillo, io quando mangio hamburger mangio carne, è la prima volta che lo sento, son rimasto totalmente spiazzato. Ammiro molto questo imprenditore, ha avuto coraggio, si è lanciato e gli è andata bene”.

In studio a Mattino Cinque News anche la giornalista Sabrina Scampini che ha commentato: “Penso che la farina di grillo ora sia una moda, una novità, non vedo collegamento diretto fra diffusione del grillo e diminuzione della carne, abbiamo un’abitudine a mangiare la carne che adesso sta diminuendo perchè ha un prezzo alto”.

